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13 декабря 2017
12 декабря 2017
18:39  13 декабря 2017 0

После жалоб зауральских учителей Путину для них открыли горячую линию по зарплате

Поселок Роза. Челябинск., учитель, класс, ученики, школа4
Курганские учителя смогут выяснить, как им начисляют зарплатуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После жалоб учителей Курганской области на снижение зарплат и заявлений о готовящихся акциях протеста в зауральском департаменте образования и науки открыли «горячую линию». Объявление об этом опубликовано на официальном сайте департамента.

Пресс-секретарь ведомства Снежана Трофимец уточнила «URA.RU», что два специалиста департамента готовы в течение рабочего дня ответить на все интересующие педагогов вопросы. Ответы на типовые вопросы уже размещены на сайте.

Скандал в сфере образования Курганской области разгорелся после того, как две школы в Звериноголовском районе объявили о намерении выйти на забастовку из-за снижения зарплат и записали видеообращение к Владимиру Путину. В район выехали специалисты правительства области, и выяснилось, что зарплату учителям начисляли с нарушениями.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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