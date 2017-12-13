После жалоб зауральских учителей Путину для них открыли горячую линию по зарплате

18:39 13 декабря 2017 0

Курганские учителя смогут выяснить, как им начисляют зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После жалоб учителей Курганской области на снижение зарплат и заявлений о готовящихся акциях протеста в зауральском департаменте образования и науки открыли «горячую линию». Объявление об этом опубликовано на официальном сайте департамента.

Пресс-секретарь ведомства Снежана Трофимец уточнила «URA.RU», что два специалиста департамента готовы в течение рабочего дня ответить на все интересующие педагогов вопросы. Ответы на типовые вопросы уже размещены на сайте.

Скандал в сфере образования Курганской области разгорелся после того, как две школы в Звериноголовском районе объявили о намерении выйти на забастовку из-за снижения зарплат и записали видеообращение к Владимиру Путину. В район выехали специалисты правительства области, и выяснилось, что зарплату учителям начисляли с нарушениями.