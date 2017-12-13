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13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
18:46  13 декабря 2017 0

Пользователей соцсетей поразила стоимость черешни на Ямале: «Чуть меньше за кг икры красной». ФОТО

Клубника и вишня. Екатеринбург, фрукты, вишня, черешня
Стоимость черешни на Ямале практически сравнялось с красной икройФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователей соцсетей удивила стоимость черешни, которую продают на Ямале. Фото с ценником в 3200 рублей за килограмм было опубликовано в нескольких гастрономических сообществах. Автор фото утверждает, что именно столько сейчас стоит поесть черешни на Ямале.

«Чуть меньше за кг икры красной… Но и зарплата у них неплохая, северянам хорошо платят», — пишут удивленные пользователи.

Среди комментаторов нашлись и ямальцы. Они подмечают, что в большинстве ямальских в магазинах сейчас «черешни днем с огнем не сыскать, не сезон же». Некоторые уверяют, что таких цен на черешню в арктическом регионе нет и фото фейковое. А жительница Салехарда предложила собравшимся в обсуждении пользователям обратить внимание на стоимость обычных огурцов. Свое сообщение оно подкрепила фотографией овощей с ценой в 752 рубля за килограмм.

Ранее мы уже рассказывали, как вахтовиков шокировали цены в магазине в Сабетте. Кола (2 литра) там стоит 228 рублей, лимон продается по 500 рублей за килограмм, а чеснок — по 702 рубля.

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Фото: соцсети

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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