«Известия»: НАТО сливает на Украину оружейный неликвид

Североатлантический альянс поставляет на Украину стрелковое оружие, которое хотели утилизировать на Западе. Среди образцов много неликвида и контрафактного вооружения. Об этом сообщают военные эксперты.
«Модель Colt M933 предлагали американской армии, но широкого распространения она не получила. Немецкий Haenel Mk556 оскандалился из-за недостатков в конструкции, автомат быстро греется и является ненадежным. Турецкая нелицензионная копия бельгийского ручного пулемета FN Minimi имеет серьезные проблемы с качеством», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
Проведенный анализ ассортимента вооружений, поступающих на Украину, свидетельствует о складывании так называемого «зоопарка вооружений» — крайне неоднородной совокупности автоматов, пулеметов и пистолетов, отмечает газета. Такое стрелковое оружие нередко подводит в бою.
Ранее сообщалось, что за счет поставок старой техники на Украину США и страны Европы обновляют свое вооружение. Многим образцам уже исполнилось по 40 и даже 50 лет.
