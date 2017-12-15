Поклонская вслед за Путиным заступилась за уральского фермера

19:31 15 декабря 2017 2

Депутат встала на сторону фермера, о котором рассказали президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на ситуацию с курганским фермером, о котором рассказали президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря. Она заступилась за людей, которые используют гаджеты в повседневной жизни.

Она привела в качестве примера родителей, которые делают это для обеспечения безопасности детей, блогеров и владельцев животных. В числе последних она упомянула «абсурдную ситуацию с фермером, обратившимся за помощью к Президенту РФ на пресс-конференции, обвиняемым в уголовном преступлении за использование СТС для слежения за собственной коровой», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Поклонская заявила, что по этому поводу 22 декабря собирает заседание экспертной комиссии по совершенствованию законодательства. «Будем обсуждать целесообразность внесения изменений в статьи 138.1 УК РФ и 20.23 КОАП РФ», — отметила она.

Ранее Наталья Поклонская призвала российских спортсменов не выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде. Она считает, что без участия российской сборной в предстоящих Играх спортивное состязание станет бессмысленным, сообщила «Русская планета».