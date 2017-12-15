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Главные новости Курганской области
19:31  15 декабря 2017 2

Поклонская вслед за Путиным заступилась за уральского фермера

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, поклонская наталья, съезд ер, единая россия
Депутат встала на сторону фермера, о котором рассказали президентуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на ситуацию с курганским фермером, о котором рассказали президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря. Она заступилась за людей, которые используют гаджеты в повседневной жизни.

Она привела в качестве примера родителей, которые делают это для обеспечения безопасности детей, блогеров и владельцев животных. В числе последних она упомянула «абсурдную ситуацию с фермером, обратившимся за помощью к Президенту РФ на пресс-конференции, обвиняемым в уголовном преступлении за использование СТС для слежения за собственной коровой», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Поклонская заявила, что по этому поводу 22 декабря собирает заседание экспертной комиссии по совершенствованию законодательства. «Будем обсуждать целесообразность внесения изменений в статьи 138.1 УК РФ и 20.23 КОАП РФ», — отметила она.

Ранее Наталья Поклонская призвала российских спортсменов не выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде. Она считает, что без участия российской сборной в предстоящих Играх спортивное состязание станет бессмысленным, сообщила «Русская планета».

Ксения Томашова
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