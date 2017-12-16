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16 декабря 2017
16:45  16 декабря 2017 0

В отелях России закончились места на дни матчей ЧМ-2018. Екатеринбург не исключение

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, чм-2018, russia-2018
В Казани и Нижнем Новгороде номера в сетевых отелях забронировать невозможно уже зимойФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В российских городах, где в 2018 году состоятся матчи чемпионата мира по футболу, практически невозможно забронировать номера и резко выросли цены на проживание. Исключением остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи с их огромным гостиничным фондом.

«Почти во всех городах, принимающих чемпионат мира, сейчас доступно крайне мало вариантов проживания на дни матчей и дни, предшествующие им», — цитирует РБК директора по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадия Гинеса. По его словам, полностью загружены прежде всего пяти- и четырехзвездочные отели, где будут жить делегации и специальные категории гостей турнира.

В Калининграде 28 июня (матч Англия — Бельгия) за ночь в хостеле просят 18 тыс. рублей, что десятикратно превышает обычную цену, добавил также директор сервиса бронирований Aviasales Янис Дзенис. На его взгляд, болельщикам стоит рассмотреть варианты проживания в близлежащих населенных пунктах. К примеру, в Янтарном, от которого до Калининграда час езды, номер будет стоит меньше трех тысяч рублей. В Пензу можно быстро добраться из Саранска и Арзамаса, где сутки проживания в гостиницах обойдутся в 700-900 рублей. Для сравнения: в Волгограде номер на 2 ночи на время проведения матча Нигерия — Исландия предлагают снять за сто тысяч рублей.

Как уже сообщало «URA.RU», Ростуризм предупредил, что попытки получить сверхприбыли в дни мундиаля противоречат государственным интересам и чреваты для отельеров внесением в «черный список». Не исключено, что попасть в него может и ряд отелей в Екатеринбурге (с 15 июня по 27 июня столица Урала примет четыре международных матча: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция), цены в которых взлетели в десятки раз. На сегодня, по данным Telegram-канала MASH, в Екатеринбурге практически не осталось вариантов выше «двухзвездного» уровня и частного жилья в нескольких десятках километров от городской черты

Владимир Васин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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