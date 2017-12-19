13:36 19 декабря 2017 7

Владимир Путин не понял, в чем обвиняют фермера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков не видит смысла вмешиваться в ситуацию с фермером из села Лопатки Евгением Васильевым, на которого завели уголовное дело из-за купленного за 390 рублей GPS-маячка для коровы. «Если этим заинтересовался Путин, значит, во всем разберутся», — заявил депутат в разговоре с «URA.RU».

Депутат отметил, что считает подобные дела «охотой на ведьм». «Думаю, здесь перегибают палку. Есть профессиональное шпионское оборудование, а есть просто игрушки», — оценил он.

Подобные дела Александр Ильтяков считает «охотой на ведьм» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ильтяков напомнил, что придерживался иного мнения по другому скандальному делу с Евгенией Чудновец, осужденной за репост видео с обнаженным мальчиком. «Тогда было действительно издевательство над ребенком, а здесь я не вижу никакого преступления», — отметил депутат.

Многодетного фермера Васильева обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Его задержали на почте при получении посылки из Китая со «шпионским» устройством. Сам фермер объяснил, что приобрел устройство, чтобы следить за теленком. Суд в Лебяжьевском районе вернул дело Евгения Васильева в прокуратуру для доследования. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться в этом вопросе. Подробный репортаж о жизни фермера из села Лопатки в Курганской области публиковало «URA.RU».