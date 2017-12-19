ООО «Риэлт-Аляска» повторно подало запрос в администрацию Ноябрьска на разрешение строительства высотки в центре Ноябрьска, об этом «URA.RU» сообщил владелец компании застройщика, депутат городской думы, Анатолий Гампель.
Ранее городская администрация отказалась выдать разрешение на строительство, ссылаясь на отказ жителей согласовать проект на общественных слушаниях. Собственник ООО «Риэлт-Аляска» подал иск в арбитражный суд Салехарда на решение городской администрации, которое выиграл в конце ноября. За время, пока проект обсуждался в администрации города, по словам Анатолия Гампеля, он успел потратить на его реализацию 35 млн рублей, о чем писало наше агентство. В планах строителя отстроить в центре Ноябрьска высотный комплекс, включающий ресторан, кафе, отель и жилые апартаменты.
Ранее жители близлежащих домов, первых ноябрьских пятиэтажек на прошедших общественных слушаниях выступили против строительства. Жильцы соседнего дома беспокоились, что их старый дом развалится от ударов сваебоя. Застройщик возражал, что планируемый фундамент комплекса ленточный. В случае, если в квартире у кого-то из жильцов соседнего дома появится хотя бы трещина, Гампель обещал предоставить квартиры в его новом доме.
На запрос URA.RU» о перспективности выдачи разрешения компании-застройщику в центре города в администрации Ноябрьска ответили, что заявление принято к рассмотрению и решение будет принято в соответствии с действующим российским законодательством.