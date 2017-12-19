{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
17 декабря 2017
16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Ямала
15:15  19 декабря 2017 4

Ноябрьский депутат не оставляет попыток построить в центре города высотку, которую боятся горожане

Анатолий Гампель повторно добивается разрешения на строительства высоткиФото: «НоябрьскИнформ»

ООО «Риэлт-Аляска» повторно подало запрос в администрацию Ноябрьска на разрешение строительства высотки в центре Ноябрьска, об этом «URA.RU» сообщил владелец компании застройщика, депутат городской думы, Анатолий Гампель.

Ранее городская администрация отказалась выдать разрешение на строительство, ссылаясь на отказ жителей согласовать проект на общественных слушаниях. Собственник ООО «Риэлт-Аляска» подал иск в арбитражный суд Салехарда на решение городской администрации, которое выиграл в конце ноября. За время, пока проект обсуждался в администрации города, по словам Анатолия Гампеля, он успел потратить на его реализацию 35 млн рублей, о чем писало наше агентство. В планах строителя отстроить в центре Ноябрьска высотный комплекс, включающий ресторан, кафе, отель и жилые апартаменты.

Ранее жители близлежащих домов, первых ноябрьских пятиэтажек на прошедших общественных слушаниях выступили против строительства. Жильцы соседнего дома беспокоились, что их старый дом развалится от ударов сваебоя. Застройщик возражал, что планируемый фундамент комплекса ленточный. В случае, если в квартире у кого-то из жильцов соседнего дома появится хотя бы трещина, Гампель обещал предоставить квартиры в его новом доме.

На запрос URA.RU» о перспективности выдачи разрешения компании-застройщику в центре города в администрации Ноябрьска ответили, что заявление принято к рассмотрению и решение будет принято в соответствии с действующим российским законодательством.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров