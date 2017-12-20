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20 декабря 2017
19 декабря 2017
18 декабря 2017
19:39  20 декабря 2017 0

Аттракцион невиданной щедрости от «Аэрофлота» оказался особенно ценным для ямальцев

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
«Аэрофлот» в честь своего дня рождения дает шанс северянам сэкономить на авиаперелетахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В честь 95-летия авиакомпания «Аэрофлот» объявила льготные цены на авиаперелеты. По условиям акции, билеты можно приобрести в течение недели с сегодняшнего дня, 20 декабря. Невысокая стоимость билетов доступна на даты с 15 января по 20 апреля 2018 года.

В ЯНАО щедростью главного авиаперевозчика страны смогут воспользоваться жители Салехарда и Нового Уренгоя. В другие аэропорты округа «Аэрофлот» регулярные рейсы не совершает.

Так, например, 15 апреля 2018 года билет из Салехарда в Москву обойдется в 3 269 рублей. Обратно можно вернуться за ту же сумму. Из Нового Уренгоя в Москву перелет обойдется в 4 184 рубля в одну сторону, при условии покупки билета начиная с 20 января (такая дата указана на момент публикации новости).

Перелет из Салехарда в Сочи, транзитом через Москву, в даты, попадающие под акцию, обойдется одному северянину в 10,5 тысячи рублей. Столько же будет стоить билет обратно. Для жителей Крайнего Севера это очень недорого.

О том, во сколько обойдутся жителям Салехарда полеты на новогодние праздники в столицы области и страны, причем разными авиакомпании, «URA.RU» уже писало. Для северян поездки на праздники всегда оказываются недешевы из-за отсутствия автомобильных дорог из столицы ЯНАО и рекордного повышения цен авиакомпаниями на «высокие» даты.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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