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Главные новости Ямала
09:00  20 декабря 2017 0

Улететь с Ямала на новогодние каникулы по карману не всем. Цены на билеты бьют рекорды

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Улететь с Ямала на Новый Год — удовольствие не из дешевыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отправиться в путешествие в новогодние каникулы для многих ямальцев окажется дорогим удовольствием. Так, стоимость перелета на самых востребованных направлений в некоторые дни в разы превышает расценки до праздников.

Тяжелее всего придется жителям Салехарда, которые не имеют автомобильного сообщения с «большим миром». Сразу оговоримся — все цены указаны на билеты в «эконом-классе».

Цена на перелет «Салехард — Москва»
Фото: Скрин с сайта aviasales.ru

По данным портала aviasales.ru, в среднем цена полета из столицы ЯНАО в столицу России в последние месяцы не превышала 10 тысяч рублей. В преддверии новогодних праздников стоимость поднялась и составляет от 13 до 16 тысяч рублей в будние дни. А в выходные и предпраздничные дни вырастает еще минимум в два раза. Например, 23 декабря билет до Москвы обойдется от 31,5 до 42,5 тыс. рублей. Такие же расценки действуют на билеты с 27 по 30 декабря. Лишь в предновогоднее 31 декабря цена падает до 13 тысяч рублей.

При этом сразу после праздников стоимость билетов существенно снижается. Сейчас билеты на январские рейсы можно купить чуть дороже 4 тысяч рублей.

Цена на перелет «Салехард — Тюмень»
Фото: Скрин с сайта aviasales.ru

Аналогичная ситуация с другим популярным направлением «Салехард — Тюмень». Перелет в этом направлении чуть дешевле. Еще несколько дней билеты можно будет купить примерно за 10 тысяч рублей. С 27 декабря стоимость перелета вырастет и будет колебаться от 20 до 30 тысяч. При этом уже в январе 2018 года цена упадет до 7,1 тыс. рублей.

Отметим, что большинство рейсов по обоим направлениям выполняет авиакомпания «Ямал». В Москву, кроме того, летают еще «Аэрофлот» и несколько бортов «S7».

Отметим, что сезонные повышения цены на авиабилеты ямальцы воспринимают болезненно, поскольку большая часть региона живет в условиях отсутствующей наземной транспортной схемы. Авиация для многих территорий, в частности для Салехарда, является почти единственной возможностью выехать за пределы региона.

Вячеслав Егоров
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