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Главные новости Курганской области
10:04  26 декабря 2017 2

В Кургане ликвидируют один из отделов полиции

Отдел полиции № 5 (центральный). Курган, отдел полиции5
В Кургане вместо пяти отделов полиции останется четыреФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в 2018 году пройдет реорганизация отделов полиции. Сейчас вопрос о реформировании УМВД по городу Кургану прорабатывается, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Отдел полиции №5 «Центральный» ликвидируют, в связи с чем границы между административными территориями отделов полиции №1-4 будут изменены. Подробности обо всех изменениях в работе подразделений УМВД по городу Кургану в ведомстве обещали сообщить позже. В пресс-службе УМВД по Курганской области уточнили, что в связи с оптимизацией не планируется массовых сокращений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что УМВД по городу Кургану уведомило о высвобождении 735 человек. «Там проходит реорганизация, соответственно, об изменении штатного расписания уведомлены порядка 800 человек. Но фактически работу могут потерять — самое большее — десять человек, и то не факт. Возможно, им предложат другие рабочие места», — пояснил директор городского центра занятости населения Павел Устюжанин.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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