В Кургане ликвидируют один из отделов полиции

В Кургане в 2018 году пройдет реорганизация отделов полиции. Сейчас вопрос о реформировании УМВД по городу Кургану прорабатывается, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
Отдел полиции №5 «Центральный» ликвидируют, в связи с чем границы между административными территориями отделов полиции №1-4 будут изменены. Подробности обо всех изменениях в работе подразделений УМВД по городу Кургану в ведомстве обещали сообщить позже. В пресс-службе УМВД по Курганской области уточнили, что в связи с оптимизацией не планируется массовых сокращений.
Ранее «URA.RU» сообщало, что УМВД по городу Кургану уведомило о высвобождении 735 человек. «Там проходит реорганизация, соответственно, об изменении штатного расписания уведомлены порядка 800 человек. Но фактически работу могут потерять — самое большее — десять человек, и то не факт. Возможно, им предложат другие рабочие места», — пояснил директор городского центра занятости населения Павел Устюжанин.