12:23 26 декабря 2017 1

В регионе проведут три волны рекламы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменском облизбиркоме провели встречу председателя Игоря Халина и региональных СМИ, получающих поддержку из бюджета. Источник, близкий к ситуации, рассказал «URA.RU» о том, что Халин познакомил журналистов с новшествами, которые ожидаются на президентских выборах 2018 года.

На площадках для голосования установят металлодетекторы и видеонаблюдение, будут дежурить кинологи. По словам источника, в облизбиркоме намерены задействовать 20% всех рекламных поверхностей в регионе и провести три волны рекламы.

Во время первой волны на объектах наружной рекламы разместят логотипы выборов, в последующем — призывы приходить голосовать. По словам инсайдера, это беспрецедентно для избиркома, так как обычно рекламная кампания с призывами прийти и проголосовать начиналась за две недели до выборов. Еще одной задачей, поставленной впервые, станет то, что каждого члена участковой избирательной комиссии обяжут лично обойти определенное число жителей, имеющих право голосовать.