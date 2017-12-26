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Главные новости Тюменской области
12:23  26 декабря 2017 1

Тюменский избирком займет каждый пятый рекламный щит ради выборов

Баннер 2018марта. Выборы-2018. Челябинск, выборы, 2018марта
В регионе проведут три волны рекламыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменском облизбиркоме провели встречу председателя Игоря Халина и региональных СМИ, получающих поддержку из бюджета. Источник, близкий к ситуации, рассказал «URA.RU» о том, что Халин познакомил журналистов с новшествами, которые ожидаются на президентских выборах 2018 года.

На площадках для голосования установят металлодетекторы и видеонаблюдение, будут дежурить кинологи. По словам источника, в облизбиркоме намерены задействовать 20% всех рекламных поверхностей в регионе и провести три волны рекламы.

Во время первой волны на объектах наружной рекламы разместят логотипы выборов, в последующем — призывы приходить голосовать. По словам инсайдера, это беспрецедентно для избиркома, так как обычно рекламная кампания с призывами прийти и проголосовать начиналась за две недели до выборов. Еще одной задачей, поставленной впервые, станет то, что каждого члена участковой избирательной комиссии обяжут лично обойти определенное число жителей, имеющих право голосовать.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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