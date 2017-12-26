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Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
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27 декабря 2017
26 декабря 2017
21:00  26 декабря 2017 1

Путин и Собчак кандидаты, фатальный 2018 год, умер Шаинский. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателейВладимир Андреев © URA.RU

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Сегодня вторник, 26 декабря. И вот самое главное к этому часу:

Сегодня участники инициативной группы избирателей поддержали самовыдвижение Владимира Путина, а ЦИК сделал Ксению Собчак официальным кандидатом в президенты России.

Российскую экономику ждет стремительное падение в мировом рейтинге. Ситуация изменится только к 2032 году.

Новый год еще не наступил, а россиян уже пугают: 2018 год будет фатальным. Узнайте почему.

Накануне в Москве автобус на полном ходу влетел в подземный переход и убил пешеходов. Рассказываем, что произошло на самом деле.

Умер автор песен «Голубой вагон» и «Антошка» Владимир Шаинский. Он ушел, но его хиты останутся с нами навсегда.

У вас еще не появилось новогоднего настроения? Тест «URA.RU» поможет настроиться на праздничный лад.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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