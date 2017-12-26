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26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:22  26 декабря 2017 2

В Кургане, в строящемся здании нефтеуправления, произошло обрушение. ФОТО

Жители Заозерного решили, что обрушился второй этаж зданияфото: группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Заозерном районе Кургана произошло обрушение в строящемся административном здании курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал». Фото с места происшествия размещены в паблике «Типичный Курган». Очевидцы пишут, что «грохот был не слабый».

По словам очевидцев, произошло обрушение второго этажа строящегося здания. Однако руководитель проекта застройки Роман Зябкин сообщил «URA.RU», что на самом деле частично обрушилась опалубка перекрытия гаража. «Упало порядка 50 метров опалубки перекрытия из-за заводского брака стоек. Пострадавших нет. Сейчас ведется уборка бетона и арматуры. Послезавтра строительство перекрытия продолжится», — сказал он.

Строительство административного здания курганского нефтеуправления АО «Транснефть-Урал» началось в апреле 2017 года. Практически сразу жители 4-го микрорайона лишились привычного подъезда к домам: дорога пролегает через частную территорию, которую строители огородили забором. Возмущенные жители даже грозили митингом, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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фото: группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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