В Заозерном районе Кургана произошло обрушение в строящемся административном здании курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал». Фото с места происшествия размещены в паблике «Типичный Курган». Очевидцы пишут, что «грохот был не слабый».
По словам очевидцев, произошло обрушение второго этажа строящегося здания. Однако руководитель проекта застройки Роман Зябкин сообщил «URA.RU», что на самом деле частично обрушилась опалубка перекрытия гаража. «Упало порядка 50 метров опалубки перекрытия из-за заводского брака стоек. Пострадавших нет. Сейчас ведется уборка бетона и арматуры. Послезавтра строительство перекрытия продолжится», — сказал он.
Строительство административного здания курганского нефтеуправления АО «Транснефть-Урал» началось в апреле 2017 года. Практически сразу жители 4-го микрорайона лишились привычного подъезда к домам: дорога пролегает через частную территорию, которую строители огородили забором. Возмущенные жители даже грозили митингом, чтобы привлечь внимание к проблеме.