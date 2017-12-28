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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
17:03  28 декабря 2017 0

Обновленный стадион в Кургане «обкатают» первые лица региона

Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Честь Курганской области в хоккейном матче будут отстаивать высокопоставленные чиновникиФото: Евгений Листюк © URA.RU

В Кургане с 26 по 28 января впервые пройдут масштабные соревнования чемпионата ВХЛ «Русская классика», которые являются визитной карточкой лиги и одним из самых ярких событий хоккейного сезона. В рамках соревнований с руководством ВХЛ сразится команда правительства области.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, Федерация хоккея России приняла решение провести матчи «Русской классики» в Кургане благодаря успешному выступлению команды «Зауралье» в чемпионате ВХЛ 2016—2017 годов. Тогда хоккеисты завоевали серебряные медали.

Зауральские спортсмены и гости столицы региона обкатают лед стадиона «Центральный», на котором летом этого года прошла реконструкция. Планируется, что во время соревнований состоится традиционный матч команды правительства и руководства ВХЛ. Как сообщил «URA.RU» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев, состав команды высшего органа пока формируется, тренировки начнутся в ближайшее время. Ожидается, что в матче примут участие ветераны спорта, руководители различных департаментов, а также представители федеральных органов власти. Войдет ли в состав дружины губернатор Алексей Кокорин — пока неизвестно. Планирует отстаивать честь региона на льду и сам Александр Васильев.

Кроме того, в рамках соревнований состоятся игра между командой «Курганстальмост» и звездами отечественного хоккея, а также встреча тюменского «Рубина» и ХК «Зауралье». Для катания на коньках лед стадиона «Центральный» будет доступен с 29 декабря.

Вера Чернышева
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