Российский режиссер Тимур Бекмамбетов в фильме «Елки новые» для иллюстрации Тюмени использовал материалы креативного тюменского проекта «Я доверяю». Это съемки, сделанные с квадрокоптера, на которых видны все значимые места города: набережная, мост влюбленных, центр Тюмени. Фильм идет в прокате 21 декабря, и виды столицы региона могли оценить многие.
Однако съемочная группа Бекмамбетова не была замечена в центре Тюмени. В департаменте по общественным связям Тюменской области нам подтвердили, что действительно, авторами фрагмента являются не сотрудники съемочной группы именитого российского режиссера, а тюменская молодежь из креативной группы «Я доверяю».
Как сообщил «URA.RU» директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, команда из «Базелевс», один из лидеров продакшен индустрии в России, увидели кадры Тюмени в YouTube, и попросили разрешить использовать их в новом проекте «Елки 6»: «В течение нескольких последних лет мы занимаемся производством имиджевых видео о Тюменской области в рамках проекта „Я доверяю“. Этой осенью к нам обратилась команда „Базелевс“. Мы рады, что крупная кинокомпания остановила свой выбор на Тюмени, и жители из разных городов страны увидят нашу красивую набережную. А может, в последующем, даже захотят увидеть город лично».
«Зимняя Тюмень» по всем источникам собрала в прошлом году больше 90 тыс. просмотров.
В последних числах декабря, проект «Я доверяю» представил тюменцам свой новый ролик. Видео рассказывает о всех значимых событиях в регионе в уходящем году. Лучшие ведущие Тюмени, которые снялись в этом ролике, за две минуты в стиле рэп успели вспомнить все, начиная от открытия «Рощино» и заканчивая спиннером, по поводу которого шутил Иван Ургант: «Спиннер крутится — госуслуги трудятся».