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Главные новости Тюменской области
10:46  30 декабря 2017 0

Чтобы показать в новых «Елках» Тюмень, Тимур Бекмамбетов попросил видеосъемки у местного паблика в соцсети

Зима. Тюмень, мост влюбленных
Зрители уже оценили съемки столицы регионаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов в фильме «Елки новые» для иллюстрации Тюмени использовал материалы креативного тюменского проекта «Я доверяю». Это съемки, сделанные с квадрокоптера, на которых видны все значимые места города: набережная, мост влюбленных, центр Тюмени. Фильм идет в прокате 21 декабря, и виды столицы региона могли оценить многие.

Однако съемочная группа Бекмамбетова не была замечена в центре Тюмени. В департаменте по общественным связям Тюменской области нам подтвердили, что действительно, авторами фрагмента являются не сотрудники съемочной группы именитого российского режиссера, а тюменская молодежь из креативной группы «Я доверяю».

Этот кадр режиссер использовал в фильме
Фото: скриншот видео

Как сообщил «URA.RU» директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, команда из «Базелевс», один из лидеров продакшен индустрии в России, увидели кадры Тюмени в YouTube, и попросили разрешить использовать их в новом проекте «Елки 6»: «В течение нескольких последних лет мы занимаемся производством имиджевых видео о Тюменской области в рамках проекта „Я доверяю“. Этой осенью к нам обратилась команда „Базелевс“. Мы рады, что крупная кинокомпания остановила свой выбор на Тюмени, и жители из разных городов страны увидят нашу красивую набережную. А может, в последующем, даже захотят увидеть город лично».

«Зимняя Тюмень» по всем источникам собрала в прошлом году больше 90 тыс. просмотров.

В последних числах декабря, проект «Я доверяю» представил тюменцам свой новый ролик. Видео рассказывает о всех значимых событиях в регионе в уходящем году. Лучшие ведущие Тюмени, которые снялись в этом ролике, за две минуты в стиле рэп успели вспомнить все, начиная от открытия «Рощино» и заканчивая спиннером, по поводу которого шутил Иван Ургант: «Спиннер крутится — госуслуги трудятся».

Наталья Двизова
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