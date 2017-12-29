12:49 29 декабря 2017 0

Команда тюменского губернатора умеет удивлять Фото: Николай Бастриков © URA.RU

О достижениях Тюменской области написали рэп. Уместить все знаковые для региона события уходящего года в двухминутном ролике смогли авторы интерактивного проекта «Я доверяю».

Тюменское биеннале современного искусства посчитали важнейшим событием года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Видео, размещенное на официальном канале проекта, рассказывает об открытии обновленного аэропорта Рощино, запуске новых развязок и дорог, о создании в Тюмени молодежного центра «Космос». Самые топовые ведущие региона Константин и Павел Акимовы, Олег Урбант, Стас Праздников, Михаил Марков, Николай Юдин и Акмаль Рахматуллаев не обошли вниманием открытие долгостроя — музейного комплекса имени Словцова. Упомянуты в ролике победа формейшн «Вера» в чемпионате мира среди ансамблей по европейской программе, Гран-при в общем зачете делегации области на Российской студенческой весне в Туле.

Помимо культурных событий, регион в этом году принимал финалы Армейских международных игр в дисциплинах «безопасный маршрут» и «инженерная формула» — кадры с состязаний тоже попали в итоговый ролик.

Рэп прерывается лишь однажды — на показ шествия «Бессмертного полка» в День Победы по центральной улице Тюмени. В этот момент у неравнодушных зрителей могут появиться слезы на глазах.

Не забыли авторы трека и о других городах Тюменской области. «Потом опять в Ишиме, но ты же знаешь, друг, своих в беде не бросим, несем спасательный круг», — выдают речитатив ведущие, а на кадрах со съемок в Ишиме во время паводка появляется губернатор Владимир Якушев, который в то время находился на месте стихийного бедствия.

Второй раз он появляется при рассказе о проведении финала «ТЭФИ-Регион», который региону «доверить рады». «Человеком года стал наш губернатор», — сообщают ведущие.

Иван Ургант, прославивший тюменский МФЦ, тоже засветился в ролике Фото: Facebook Ивана Урганта

В видеоряде появлялись фрагменты из оперы «Сибирь» от московского музыкального театра «Геликон-Опера». Постановку могли увидеть участники фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который проходил в «духовной столице Сибири» — Тобольске.

Научными победами года, по мнению авторов проекта «Я доверяю!», стали вхождение тюменских университетов в топ-100 российских вузов, серебро школьницы Екатерины Жигилевой на международной олимпиаде по химии и первая в регионе трансплантация почки.

Не обошлось без хайпа. Акцию от тюменского многофункционального центра «Спиннер крутится — Госуслуги трудятся» в свое время сделал известной на всю страну телеведущий Иван Ургант. Этот исторический момент тоже вошел в итоговое видео. «Биатлон лишили проведения турнира, но на следующий год мы докажем всему миру!» — заверил Акмаль Рахматуллаев зрителей YouTube.