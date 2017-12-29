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29 декабря 2017
12:49  29 декабря 2017 0

Команда Якушева ловит хайп на ровном месте. Ни один другой уральский регион не сделал ничего подобного. ВИДЕО

Якушев, итоговая пресс-конференция 2016 года. Тюмень, якушев владимир
Команда тюменского губернатора умеет удивлятьФото: Николай Бастриков © URA.RU

О достижениях Тюменской области написали рэп. Уместить все знаковые для региона события уходящего года в двухминутном ролике смогли авторы интерактивного проекта «Я доверяю».

Открытие музейного комплекса имени Словцова. Подготовка, развертывание экспозиции уральской биеннале. Тюмень, современное искусство, экспозиция
Тюменское биеннале современного искусства посчитали важнейшим событием года
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Видео, размещенное на официальном канале проекта, рассказывает об открытии обновленного аэропорта Рощино, запуске новых развязок и дорог, о создании в Тюмени молодежного центра «Космос». Самые топовые ведущие региона Константин и Павел Акимовы, Олег Урбант, Стас Праздников, Михаил Марков, Николай Юдин и Акмаль Рахматуллаев не обошли вниманием открытие долгостроя — музейного комплекса имени Словцова. Упомянуты в ролике победа формейшн «Вера» в чемпионате мира среди ансамблей по европейской программе, Гран-при в общем зачете делегации области на Российской студенческой весне в Туле.

Помимо культурных событий, регион в этом году принимал финалы Армейских международных игр в дисциплинах «безопасный маршрут» и «инженерная формула» — кадры с состязаний тоже попали в итоговый ролик.

Рэп прерывается лишь однажды — на показ шествия «Бессмертного полка» в День Победы по центральной улице Тюмени. В этот момент у неравнодушных зрителей могут появиться слезы на глазах.

Не забыли авторы трека и о других городах Тюменской области. «Потом опять в Ишиме, но ты же знаешь, друг, своих в беде не бросим, несем спасательный круг», — выдают речитатив ведущие, а на кадрах со съемок в Ишиме во время паводка появляется губернатор Владимир Якушев, который в то время находился на месте стихийного бедствия.

Второй раз он появляется при рассказе о проведении финала «ТЭФИ-Регион», который региону «доверить рады». «Человеком года стал наш губернатор», — сообщают ведущие.

Иван Ургант. Открытая лицензия на 19.08.2015, ургант иван
Иван Ургант, прославивший тюменский МФЦ, тоже засветился в ролике
Фото: Facebook Ивана Урганта

В видеоряде появлялись фрагменты из оперы «Сибирь» от московского музыкального театра «Геликон-Опера». Постановку могли увидеть участники фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который проходил в «духовной столице Сибири» — Тобольске.

Научными победами года, по мнению авторов проекта «Я доверяю!», стали вхождение тюменских университетов в топ-100 российских вузов, серебро школьницы Екатерины Жигилевой на международной олимпиаде по химии и первая в регионе трансплантация почки.

Не обошлось без хайпа. Акцию от тюменского многофункционального центра «Спиннер крутится — Госуслуги трудятся» в свое время сделал известной на всю страну телеведущий Иван Ургант. Этот исторический момент тоже вошел в итоговое видео. «Биатлон лишили проведения турнира, но на следующий год мы докажем всему миру!» — заверил Акмаль Рахматуллаев зрителей YouTube.

Дарья Казакова
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