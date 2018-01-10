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Главные новости Тюменской области
20:37  10 января 2018 5

«Хорошо встретил Новый год». Поездка тюменского гаишника на Mercedes закончилась в наручниках в отделе полиции

Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, патрульная машина, дпс, полиция, гибдд
Сотрудника ГИБДД задержали его же коллегиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени сотрудник ГИБДД сел пьяным за руль. Полицейского остановили его же коллеги и отправили на медосвидетельствование. По информации источника агентства, страж порядка пытался найти защиту у главы областной Госавтоинспекции, однако попытка провалилась, и мужчина был уволен из органов внутренних дел.

«Сотрудник РЭО областной ГИБДД Михаил Б. 1 января был оформлен на медосвидетельствование, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Видимо, хорошо встретил Новый год. Вместе с женой он ехал на своем Mercedes по Тюмени, его остановили сотрудники полка ДПС. Первого января поголовно всех останавливали. А он был пьяный, махал каким-то удостоверением, кричал, и добился того, что на него надели наручники и доставили в таком виде в отдел полиции».

Оттуда нетрезвый сотрудник ГИБДД якобы звонил главе областной Госавтоинспекции Михаилу Киселеву, рассказал собеседник агентства.

«Просил помочь, но было уже поздно: его все видели, и сотрудники полка ДПС, и сотрудники отдела полиции. Даже если бы Киселев захотел замять, этого бы не получилось. Но он и не захотел, вообще не стал вступаться», — пояснил источник.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, 12 января в региональной ГИБДД состоится годовой отчет. На заседании все подобные факты будут обсуждены. В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что «один из сотрудников ГИБДД, действительно, был уволен по отрицательным мотивам за нетрезвое вождение в тот же день, и теперь его ждет административное наказание».

Валерий Дорофеев
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