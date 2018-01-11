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На календаре четверг, 11 января, и вот подборка главных новостей к этому часу:
Избирательный штаб Путина заявил, что их кандидат скоро появится во всех социальных сетях. Сопредседатели пообещали открыть все каналы коммуникации. Даже Telegram.
У экс-гендиректора «Уральского рабочего» нашли дом в элитном поселке. Холдинг утонул в кредитах, а у его бывшего начальника «вырос» дом с отдельной комнатой для рыболовных снастей.
Госдума отказалась помогать малоимущим россиянам. Депутаты посчитали, что соответствующий законопроект противоречит законодательству.
Росстат заявил о рекордно низкой инфляции в 2017 году. Эксперты обещают, что рубль продолжит укрепляться.
Работодатели смогут проверять подозреваемых в пьянстве работников. Если сотрудник откажется пройти проверку, его ждет увольнение.
Дом жителя Уфы снесли, пока он находился в командировке. Все личные вещи мужчины, мебель, техника остались под завалами. А рядом строится многоэтажка.