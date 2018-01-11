09:00 11 января 2018 0

Депутаты считают, что польза большая — от снижения травматизма на работе до повышения здоровья населения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

На календаре четверг, 11 января, и вот подборка главных новостей к этому часу:

Избирательный штаб Путина заявил, что их кандидат скоро появится во всех социальных сетях. Сопредседатели пообещали открыть все каналы коммуникации. Даже Telegram.

У экс-гендиректора «Уральского рабочего» нашли дом в элитном поселке. Холдинг утонул в кредитах, а у его бывшего начальника «вырос» дом с отдельной комнатой для рыболовных снастей.

Госдума отказалась помогать малоимущим россиянам. Депутаты посчитали, что соответствующий законопроект противоречит законодательству.

Росстат заявил о рекордно низкой инфляции в 2017 году. Эксперты обещают, что рубль продолжит укрепляться.

Работодатели смогут проверять подозреваемых в пьянстве работников. Если сотрудник откажется пройти проверку, его ждет увольнение.

Дом жителя Уфы снесли, пока он находился в командировке. Все личные вещи мужчины, мебель, техника остались под завалами. А рядом строится многоэтажка.