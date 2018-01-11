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11 января 2018
Главные новости 
09:00  11 января 2018 0

Путин заведет аккаунт в Telegram, малоимущим не помогут, пьянствующих будут увольнять. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарты. Сургут , алкоголизм, бомж, пьяный
Депутаты считают, что польза большая — от снижения травматизма на работе до повышения здоровья населенияФото: Алексей Андронов © URA.RU

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На календаре четверг, 11 января, и вот подборка главных новостей к этому часу:

Избирательный штаб Путина заявил, что их кандидат скоро появится во всех социальных сетях. Сопредседатели пообещали открыть все каналы коммуникации. Даже Telegram.

У экс-гендиректора «Уральского рабочего» нашли дом в элитном поселке. Холдинг утонул в кредитах, а у его бывшего начальника «вырос» дом с отдельной комнатой для рыболовных снастей.

Госдума отказалась помогать малоимущим россиянам. Депутаты посчитали, что соответствующий законопроект противоречит законодательству.

Росстат заявил о рекордно низкой инфляции в 2017 году. Эксперты обещают, что рубль продолжит укрепляться.

Работодатели смогут проверять подозреваемых в пьянстве работников. Если сотрудник откажется пройти проверку, его ждет увольнение.

Дом жителя Уфы снесли, пока он находился в командировке. Все личные вещи мужчины, мебель, техника остались под завалами. А рядом строится многоэтажка.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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