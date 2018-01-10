{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
22:29  10 января 2018 1

У Путина появится собственный Telegram-канал

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., снимает на телефон, путин владимир
Кандидат в президенты, возможно, зарегистрируется в Twitter и FacebookФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В избирательном штабе действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина не исключили, что вскоре у него появятся страницы в социальных сетях. Об этом сообщают РИА «Новости».

Так, сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева, отвечая на вопрос будет ли у кандидата telegram-канал, заявила: «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут». Сопредседатель Александр Румянцев в свою очередь отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter, Facebook и других. «Все будет абсолютно», — заверил он.

Как ранее писало «URA.RU», Путин назвал трех сопредседателей своего избирательного штаба. Ими стали гендиректор автозавода «КАМАЗ» Сергей Когогин, глава центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров