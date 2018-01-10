22:29 10 января 2018 1

Кандидат в президенты, возможно, зарегистрируется в Twitter и Facebook Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В избирательном штабе действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина не исключили, что вскоре у него появятся страницы в социальных сетях. Об этом сообщают РИА «Новости».

Так, сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева, отвечая на вопрос будет ли у кандидата telegram-канал, заявила: «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут». Сопредседатель Александр Румянцев в свою очередь отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter, Facebook и других. «Все будет абсолютно», — заверил он.

Как ранее писало «URA.RU», Путин назвал трех сопредседателей своего избирательного штаба. Ими стали гендиректор автозавода «КАМАЗ» Сергей Когогин, глава центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.