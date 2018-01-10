12:07 10 января 2018 1

Из-за освобождения киллеров Гули придется усилить охрану Фото: «Прайм Крайм»

В суде Стамбула принято решение освободить всех подозреваемых в организации покушения на 45-летнего Надира Салифова по кличке Лоту Гули. Среди освобожденных и Намик Джаниев, родной брат Ровшана Ленкоранского, который изначально считался организатором покушения. Однако известно, что в Азербайджане он является госчиновником, начальником таможенного поста в поселке Кешля. Судья принял решение, что Намик Джаниев не имеет отношения к киллерам, у него в ресторане была деловая встреча и при задержании группировки он попался полицейским под горячую руку. В суде принято решение, что организатором покушения был смотритель «общеевропейской кассы», чеченец Хамзат Гастамиров, по кличке Шейх Хамзат, сообщает информагентство «Прайм Крайм». Впрочем, несмотря на то, что Гастамирова признали организатором покушения, его тоже освободили, как и остальных членов группировки.

Шакро Молодому грозит пожизненный срок Фото: «Прайм Крайм»

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в 2 ноября 2017 года в торговом центре в стамбульском районе Бакыр-кей во время спецоперации турецкой полиции была задержана группа киллеров во главе с Намиком Джаниевым, которые прилетели в Турцию для устранения Гули. Салифов за несколько дней до этого освободился из колонии в Азербайджане, где отсидел 22 года. После освобождения Гули съездил в Грузию, на могилу отца, и улетел в Турцию, где под усиленной вооруженной охраной своих сторонников поселился на вилле под Стамбулом. Побывавший у Гули в гостях известный бакинский журналист Эйнулла Фатуллаев назвал эту виллу укрепрайоном.

Вместе с Намиком Джаниевым были арестованы Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин. Причем одного из них, известного киллера Гаджи Бейлаганского, ранее турецкие власти задерживали по подозрению в убийстве именно Ровшана Ленкоранского. По первоначальной версии следствия, Джаниев готовил покушение в отместку за брата. Известно, что его брат Ровшан Ленкоранский был убит 8 августа 2016 года в Турции. Предполагается, что приказ о его ликвидации отдал из колонии именно Гули. Однако после разбирательства следствие решило, что Намик Джаниев ни при чем, а в торговом центре оказался случайно. Также сообщалось, что приехавшие из Азербайджана киллеры предложили пять миллионов долларов лидеру турецкой мафии Мехмету Сабри Ширину по кличке Макс за помощь в штурме виллы Гули. Однако во время переговоров по этому поводу все были арестованы.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году криминальный мир России собрался выбрать себе нового предводителя. Необходимость в «выборах» возникла из-за того, что нынешний преступный глава 64-летний Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой арестован в Москве и ему грозит пожизненный срок.

Славяне и кавказцы в связи с этим в 2017 году устраивали совещание в грузинском ресторане «Батони» на Комсомольском проспекте в Москве, чтобы обсудить возможных преемников Шакро. Таким образом, появились шесть претендентов на высший воровской пост. Это 56-летний Лаша Шушанашвили по кличке Лаша Руставский, 56-летний Мераб Джангвеладзе по кличке Мераб Сухумский, 49-летний Эдуард Асатрян (он же Осетрина-старший), 36-летний Дмитрий Чантурия по кличке Мирон и 45-летний Василий Христофоров по прозвищу Вася Воскрес, который на сегодняшний день фактически исполняет обязанности главы воровского мира России. Между тем неожиданное освобождение Гули внесло коррективы в предвыборную ситуацию. На сегодняшний день Гули называют претендентом номер один не только на место главы российского криминального мира, но и на территории всего бывшего СССР. Первыми в стране присягнули Гули торговцы Свердловской и Челябинской области, а также южных регионов России. Они теперь платят ему дань, своего рода налог, в виде определенного процента от выручки.

На днях в Москве произошло столкновение сторонников Гули с местными группировками из-за столичных рынков. В конце 2017 года Гули объявили в федеральный розыск и розыск Интерполом, а также заочно арестовали. Накануне его адвокаты в суде Саратовской области пытались опротестовать арест, но пока неудачно. Перед выборами Гули необходимо находиться на территории России, поэтому попытки его юристов добиться права на его легальный приезд будут продолжаться.