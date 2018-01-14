13:04 14 января 2018 4

Ночная танцовщица не дала выспаться тюменцам Фото: скрин видео «ВКонтакте»

Этой ночью жителям домов на улице Широтной в Тюмени не дала выспаться автоледи на BMW, устроившая во дворе дикие танцы. На просьбы вести себя потише и поскромнее девушка не реагировала. Сейчас в отношении нее полиция проводит проверку.

Девушка на своем BMW X5 приехала во двор дома №19/1 по улице Широтная. В автомобиле она включила музыку на всю мощность и стала танцевать на улице. Местные жители несколько раз просили ее успокоиться и дать выспаться людям после трудовой недели, но все эти просьбы подвыпившая автоледи игнорировала. Тогда жители стали звонить в полицию. «Последний раз сотрудник сообщил, что им самим не хочется слушать жалобы, но сделать они ничего не могут — человек стоит во дворе, и что если поедет, тогда его можно привлечь», — рассказал один из пользователей «ВКонтакте».

В отношении пьяной танцовщицы полицейские все же начали проверку. Как сообщила пресс-секретарь УВД Тюмени Мария Новопашина порталу Tumix.ru, личность девушки установлена, в отношении нее проводится проверка, по окончании которой автоледи будет привлечена к административной ответственности.