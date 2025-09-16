В России предусмотрено жесткое наказание за неправильно выброшенный мусор

Россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей за выброс мусора мимо урны, при повторном нарушении сумма может увеличиться до 5 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, организаторы незаконной свалки вовсе могут быть привлечены к уголовной ответственности.
«Штраф для граждан [за выброс мусора мимо урны] составляет от двух тысяч до трех тысяч рублей. Если в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, сумма может составить уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — отметил Бондарь. Его слова приводит NEWS.ru.
Он добавил, что фиксировать такие нарушения могут полиция, муниципальные инспекторы и представители природоохранных ведомств. В случае причинения вреда здоровью или экологии штраф может достигать семи тысяч рублей. За организацию несанкционированной свалки предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
Ранее в Тюменском районе местного жителя уже оштрафовали за выброс мусора в лесу — ему назначили штраф до 50 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности и загрязнение лесного фонда. Тогда мужчине пришлось не только выплатить штраф, но и самостоятельно вывезти отходы на санкционированную свалку.
