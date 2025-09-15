К середине октября дневная температура опустится до +7
В Тюмени первый снег ожидается 16 октября. Такая информация указана на сайте Gismeteo.
«В Тюмени 16 октября температура опустится до +7 градусов днем, ночью похолодает до +3. Пасмурно, снег с дождем. 17 октября также пройдет снег, прогнозируется облачная погода», — указано на сайте метеосервиса.
Ранее URA.RU писало, что до 21 сентября в Тюмени будет стоять бабье лето. При этом в ночное время ожидаются заморозки.
