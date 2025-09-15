15 сентября 2025

Синоптики назвали дату первого снега в Тюмени. Скрин

В Тюмени 16 октября ожидается первый снег
К середине октября дневная температура опустится до +7
К середине октября дневная температура опустится до +7

В Тюмени первый снег ожидается 16 октября. Такая информация указана на сайте Gismeteo.

«В Тюмени 16 октября температура опустится до +7 градусов днем, ночью похолодает до +3. Пасмурно, снег с дождем. 17 октября также пройдет снег, прогнозируется облачная погода», — указано на сайте метеосервиса.

Ранее URA.RU писало, что до 21 сентября в Тюмени будет стоять бабье лето. При этом в ночное время ожидаются заморозки.

Прогноз погоды на месяц
Фото:

