17:47 14 января 2018 3

В их комнаты якобы заселят силовиков Фото: Илья Московец © URA.RU

Студенты в российских вузах утверждают, что в этом году их принуждают досрочно сдать экзамены, защитить диплом и освободить общежития. В их комнатах якобы поселят гостей чемпионата мира по футболу и бойцов Росгвардии. Тревожные сообщения поступают из ряда крупных городов, включая Екатеринбург.

Учащиеся пожаловались на руководство учреждений в телеграм-канале Varlamov News. «По поводу цен на аренду жилья в городах чемпионата мира. Знакомый студент 6 курса МИСиС (Москва) говорит что дипломную работу все студенты будут сдавать в мае, а не июне как обычно.т.к. в июне в их общаги будут заселять гостей ЧМ! И такая тема по всем гос. вузам Москвы! Может и до школ скоро доберутся?)))» — написал Vitaliy Kukule.

Позже похожие сообщения появились от студентов из Казани и Нижнего Новгорода. «Иногородние, поступающие в магистратуру потом, остаются без жилья на лето. Ребятам сообщили, что РосГвардия будет жить там, но я 100% не уверен в этой инфе. Двухэтажные кровати спиливают и переделывают в обычные», — написал другой учащийся.

Одна из жалоб касается уральской столицы. «В Екатеринбурге (УрФУ) та же история с досрочными экзаменами, дипломами и выселением из-за ЧМ. Я студент 4го курса, нас заранее предупредили, что все сроки смещаются, но официального приказа мы еще не видели», — отметил Dima Andreenko.

Как писало «URA.RU», ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минобрнауки разослало рекомендации ректорам вузов в городах, где пройдут игры ЧМ-2018. В письмах рекомендовано выселить из общежитий перед началом игр всех студентов, чтобы отдать их места сотрудникам Росгвардии и полиции. Из-за того, что матчи состоятся летом, учебным заведениям придется поменять учебные программы и расписание летней сессии. Позже министерство опровергло планы выселения студентов, отметив, что сотрудников правоохранительных органов разместят в тех комнатах общежитий, которые будут пустовать в период летних каникул.