Бизнесвумен из Кургана заплатит 12-летней клиентке за сломанный позвоночник

Предпринимательница из Кургана Ирина Гусакова выплатит крупный штраф и возместит ущерб здоровью 12-летней девочки, пострадавшей на игровой площадке. Суд приговорил бизнесвумен к штрафу в размере 120 тысяч рублей и выплате потерпевшей в счет возмещения морального вреда 550 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Зауралья.
Обвиняемая организовала в ТРЦ «Пушкинский» детскую площадку «Лазертаг» в помещении, не отвечающем требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. В августе 2016 года во время игры 12-летняя девочка ударилась головой о вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка по всей ширине помещения, упала на пол и повредила позвоночник.
Суд признал бизнесвумен виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека). После происшествия игровую комнату привели в соответствие с нормами безопасности.