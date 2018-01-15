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15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
10:59  15 января 2018 0

Бизнесвумен из Кургана заплатит 12-летней клиентке за сломанный позвоночник

Пикет в поддержку Евгении Чудновец. Курган., тц пушкинский, пикет в поддержку чудновец
Помещение игровой комнаты было опаснымФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предпринимательница из Кургана Ирина Гусакова выплатит крупный штраф и возместит ущерб здоровью 12-летней девочки, пострадавшей на игровой площадке. Суд приговорил бизнесвумен к штрафу в размере 120 тысяч рублей и выплате потерпевшей в счет возмещения морального вреда 550 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Зауралья.

Обвиняемая организовала в ТРЦ «Пушкинский» детскую площадку «Лазертаг» в помещении, не отвечающем требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. В августе 2016 года во время игры 12-летняя девочка ударилась головой о вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка по всей ширине помещения, упала на пол и повредила позвоночник.

Суд признал бизнесвумен виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека). После происшествия игровую комнату привели в соответствие с нормами безопасности.

Татьяна Жаткина
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