К 2030 году объемы промышленного производства в Курганской области должны увеличиться более чем в два раза по сравнению с 2016-м. Сельскохозяйственная отрасль достигнет объемов производства на уровне 160%, вывоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия за пределы области повысятся в 2,1 раза.
Такие показатели заложены в проекте Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, который рассмотрен сегодня, 15 января, на аппаратном совещании у главы региона. До 30 марта проект представят в Минфине РФ, рассказали «URA.RU» в пресс-службе правительства области.
Стратегия предусматривает, что доля высокопроизводительных рабочих мест через 12 лет составит 85% от общего числа, производительность труда вырастет в 2,3 раза. Добиться высоких результатов планируется через инвестиции, в том числе, с помощью импортозамещения в сельском хозяйстве и промышленности.
Как сообщил на заседании директор регионального департамента экономического развития Сергей Чебыкин, к созданию проекта Стратегии привлекались представители бизнеса и научного сообщества, а также общественные организации.
«Те прогнозы, которые мы закладываем в Стратегию, должны быть однозначно выполнены. Обязательно должно быть общественное обсуждение. Население Курганской области должно представлять, что в ближайшем будущем ожидает то или иное муниципальное образование. Только тогда можно будет принципиально понимать все, что нужно сделать в ближайшие годы», — подытожил губернатор Алексей Кокорин.