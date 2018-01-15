{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
16:17  15 января 2018 0

Курганской промышленности пообещали двукратный рост в ближайшие годы

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, промышленность, металлургия, промышленное предприятие, завод, заготовка, цех проката широкой балки, нижнетагильский металлургический комбинат, балка
За 12 лет Курганской области предстоит существенно поднять планкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 2030 году объемы промышленного производства в Курганской области должны увеличиться более чем в два раза по сравнению с 2016-м. Сельскохозяйственная отрасль достигнет объемов производства на уровне 160%, вывоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия за пределы области повысятся в 2,1 раза.

Такие показатели заложены в проекте Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, который рассмотрен сегодня, 15 января, на аппаратном совещании у главы региона. До 30 марта проект представят в Минфине РФ, рассказали «URA.RU» в пресс-службе правительства области.

Стратегия предусматривает, что доля высокопроизводительных рабочих мест через 12 лет составит 85% от общего числа, производительность труда вырастет в 2,3 раза. Добиться высоких результатов планируется через инвестиции, в том числе, с помощью импортозамещения в сельском хозяйстве и промышленности.

Как сообщил на заседании директор регионального департамента экономического развития Сергей Чебыкин, к созданию проекта Стратегии привлекались представители бизнеса и научного сообщества, а также общественные организации.

«Те прогнозы, которые мы закладываем в Стратегию, должны быть однозначно выполнены. Обязательно должно быть общественное обсуждение. Население Курганской области должно представлять, что в ближайшем будущем ожидает то или иное муниципальное образование. Только тогда можно будет принципиально понимать все, что нужно сделать в ближайшие годы», — подытожил губернатор Алексей Кокорин.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров