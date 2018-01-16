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16 января 2018
15 января 2018
20:10  16 января 2018 1

На Урале ожидаются крещенские морозы до 45 градусов

Крещение. Сургут, прорубь, крещение, крещенские купания
Спасатели оценивают состояние прорубей, подготовленных на КрещениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На православный праздник Крещения жителям Ямало-Ненецкого автономного округа обещают сильные морозы. Температура воздуха в отдельных районах региона может достигать минус 45 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже сегодня, 16 января, наблюдается похолодание. «На Крещение температура по округу составит в западных районах 25-30 градусов мороза, по востоку — минус 35-40 градусов, а на крайнем востоке региона, в Красноселькупском районе, температура понизится до минус 45», — рассказали синоптики. Они также отметили, что холода придут на смену аномально теплой погоде в арктическом регионе. Накануне в Салехарде был зафиксирован абсолютный температурный максимум — плюс 2,9 градуса.

Сотрудники МЧС в ЯНАО рассказали, что выходить на лед по-прежнему небезопасно. Сейчас спасатели оценивают состояние прорубей, подготовленных в регионе на Крещение. На данный момент решение по ограничению выхода людей для крещенских купаний не принято.

Ранее «URA.RU» сообщало о сильнейших за зиму морозах, которые надвигаются на Ханты-Мансийский автономный округ-Югру. В Крещение, 19 января, в крупнейших городах округа температура опустится до минус 40 градусов. «Национальная служба новостей» передавала предупреждение спасателей об опасности массового выхода на водоемы во время крещенских купаний. В Москве заявили, что лед будет недостаточно прочным.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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