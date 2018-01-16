Бастрыкина и Чайку попросили взять расследование поножовщины в пермской школе под личный контроль

23:59 16 января 2018 0

Расследование дела о поножовщине в пермской школе попросили взять под контроль высшего руководства генпрокуратуры и СКР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайку взять расследование дела о поножовщине в пермской школе под личный контроль. Соответствующий запрос на их имя был направлен во вторник, 16 января.

Выразив обеспокоенность относительно резонансного кровавого конфликта, комитет уже направил соответствующее обращение высокопоставленным силовикам во вторник, 16 января.

Накануне в пермской школе №127, напомним, произошел инцидент, в результате которого пострадали 15 человек. Двое подростков 15 и 16 лет с ножами напали на четвероклашек и их учительницу прямо посреди урока. Последняя из-за полученных ранений не может разговаривать и сейчас находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Ей требуется повторная операция. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление.