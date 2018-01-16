{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
23:59  16 января 2018 0

Бастрыкина и Чайку попросили взять расследование поножовщины в пермской школе под личный контроль

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, служебная собака, школа 127, полиция, овчарка
Расследование дела о поножовщине в пермской школе попросили взять под контроль высшего руководства генпрокуратуры и СКРФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайку взять расследование дела о поножовщине в пермской школе под личный контроль. Соответствующий запрос на их имя был направлен во вторник, 16 января.

Выразив обеспокоенность относительно резонансного кровавого конфликта, комитет уже направил соответствующее обращение высокопоставленным силовикам во вторник, 16 января.

Накануне в пермской школе №127, напомним, произошел инцидент, в результате которого пострадали 15 человек. Двое подростков 15 и 16 лет с ножами напали на четвероклашек и их учительницу прямо посреди урока. Последняя из-за полученных ранений не может разговаривать и сейчас находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Ей требуется повторная операция. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров