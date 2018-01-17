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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
17:22  17 января 2018 2

Курганская компания придумала, как использовать елки, «украшающие помойки»

Курганцы переживают за деревья, которые оказались в мусорках после праздникаФото группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»

В Кургане елки, оказавшиеся на помойках после новогодних праздников, отправят на переработку. Собирать их на топливо для котельных, работающих на древесных отходах, будет управляющая компания «Новая Волна Курган» при помощи подрядчика «Чистый город».

Как рассказала «URA.RU» пресс-секретарь компании Надежда Богомягкова, ели соберут у мусорных контейнеров УК в центре города, а также районах Шевелевка, Заозерный и на бульваре Солнечном. Елки утилизируются бесплатно, а раньше горожанам приходилось платить деньги за их прием на мусорный полигон.

На благое дело направят только массовые партии бесхозных деревьев — выброшенная, например, в июле елка имеет все шансы отправиться на свалку. У клиентов других управляющих компаний нет возможности сдать отжившее свое дерево на переработку.

Отметим, что в соцсетях курганцы уже пожалели елки, которые «украшают помойки». «Дурацкая традиция. Пластмассовые елки — самые экологичные», — отмечает в комментариях под постом в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» Олег Тимошенко. «Не ставила елку, чтобы не выкидывать», — делится Татьяна Добрынина. «Потешился человек 10 дней и все, а елка такая растет 10 лет!», — сокрушается Ирина Колос.

Вера Чернышева
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