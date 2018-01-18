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Главные новости Тюменской области
16:14  18 января 2018 0

В Тюмени выбрали талисман этапа Кубка мира по биатлону. ФОТО

Тюменцам этот талисман давно знакомФото: octyumen, Instagram
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Соболь Феликс станет талисманом тюменского этапа Кубка мира по биатлону. Этот талисман тюменцы используют уже несколько лет, с латинского имя переводится как «счастливый», «везунчик» и «преуспевающий».

Впервые соболь Феликс в качестве талисмана был представлен в 2014 году, на международных соревнованиях по биатлону «Приз губернатора Тюменской области», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий (ЦСП). В том же году, летом, соболь служил талисманом чемпионата мира по летнему биатлону, затем он украшал собой Гонку чемпионов и чемпионат Европы по биатлону.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года. Как писало «URA.RU», сборная Канады заявила, что будет бойкотировать эти соревнования, если международный союз биатлонистов (IBU) их не отменит.

Нина Калинина
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