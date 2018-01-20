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20 января 2018
10:00  20 января 2018 3

Штрафы за ОСАГО, скандал вокруг Грудинина, война воров в законе. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Дорожные камеры будут фиксировать не только скоростьВладимир Жабриков © URA.RU

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Суббота! Главные темы недели:

Громкая дискуссия и неутешительный прогноз о будущем России. Вот чем запомнился Гайдаровский форум — 2018 в Москве. Эксперты критиковали не только власть, но и оппозицию.

Не утихают финансовые скандалы вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Его предвыборная кампания зашла в тупик и он стал противоречить сам себе.

Наличие полиса ОСАГО теперь будут проверять не инспекторы, а камеры видеофиксации. Лучше застраховать машину, если вы не хотите платить по 8-16 тысяч в день за отсутствие полиса.

Чувствуем, 2018 год будет беспокойным. Эксперты прогнозируют войну между криминальными авторитетами. Рассказываем, какую роль в этой войне могут занять уволенные 10 тысяч гаишников.

Технологии идут вперед и мошенники вместе с ними. Появился простой способ, как опустошить банковские карточки россиян. Прочитайте, чтобы обезопасить себя.

Попытка спасти девушку на вечеринке в Екатеринбурге переросла в массовую драку. «Благородному спасителю» грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-«южанину».

Полина Миклашевская
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