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Суббота! Главные темы недели:
Громкая дискуссия и неутешительный прогноз о будущем России. Вот чем запомнился Гайдаровский форум — 2018 в Москве. Эксперты критиковали не только власть, но и оппозицию.
Не утихают финансовые скандалы вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Его предвыборная кампания зашла в тупик и он стал противоречить сам себе.
Наличие полиса ОСАГО теперь будут проверять не инспекторы, а камеры видеофиксации. Лучше застраховать машину, если вы не хотите платить по 8-16 тысяч в день за отсутствие полиса.
Чувствуем, 2018 год будет беспокойным. Эксперты прогнозируют войну между криминальными авторитетами. Рассказываем, какую роль в этой войне могут занять уволенные 10 тысяч гаишников.
Технологии идут вперед и мошенники вместе с ними. Появился простой способ, как опустошить банковские карточки россиян. Прочитайте, чтобы обезопасить себя.
Попытка спасти девушку на вечеринке в Екатеринбурге переросла в массовую драку. «Благородному спасителю» грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-«южанину».