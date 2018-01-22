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Главные новости Курганской области
10:47  22 января 2018 6

В правительстве Зауралья не здороваются с новым «министром», назначенным после скандала с зарплатой учителей

Совещание у губернатора. Курган, хмелев герман
Герман Хмелев занял место в правительстве регионаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин не представил на аппаратном заседании в понедельник, 22 января, нового исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Германа Хмелева. Многие члены правительства прошли мимо нового коллеги, не поздоровавшись, поскольку не знали его в лицо, передает корреспондент «URA.RU».

Герман Хмелев, который был представлен коллективу в четверг, 18 января, уже сегодня встретится с прессой. Брифинг нового руководителя запланирован на 14:00.

Хмелев назначен на должность после увольнения Натальи Бобковой. Ее уход связывают со скандалом в Звериноголовском районе, где учителя грозили выйти на забастовку и записали видеообращение Путину. После увольнения руководства департамента и районных специалистов управления образования от акции протеста педагоги оказались.

Татьяна Жаткина
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