Губернатор Курганской области Алексей Кокорин не представил на аппаратном заседании в понедельник, 22 января, нового исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Германа Хмелева. Многие члены правительства прошли мимо нового коллеги, не поздоровавшись, поскольку не знали его в лицо, передает корреспондент «URA.RU».
Герман Хмелев, который был представлен коллективу в четверг, 18 января, уже сегодня встретится с прессой. Брифинг нового руководителя запланирован на 14:00.
Хмелев назначен на должность после увольнения Натальи Бобковой. Ее уход связывают со скандалом в Звериноголовском районе, где учителя грозили выйти на забастовку и записали видеообращение Путину. После увольнения руководства департамента и районных специалистов управления образования от акции протеста педагоги оказались.