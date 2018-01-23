Тюменского врача обвинили во взяточничестве на призывной комиссии

Минимум трое призывников избежали армии, заплатив крупную сумму денег
Тюменского врача призывной комиссии подозревают во взяточничестве. На него заведено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Следствие полагает, что с 2015 по 2017 годы 45-летний специалист оформлял справки для призывников, по которым они числились негодными к прохождению воинской службы. По данным СУ СКР по Тюменской области, стоимость такой взятки составляла от 80 до 190 тысяч рублей. Известно, что как минимум трое местных жителей смогли избежать армии благодаря этой махинации.
Ранее сообщалось, что в России могут изменить способ призыва в армию. Призывники, которые вовремя не получат повестку, будут обязаны сами явиться в военкомат.