Жительницу Зауралья от неминуемой гибели спас мобильный телефон

В городе Щучье Курганской области 23-летняя девушка чудом избежала смерти и даже не пострадала после удара ножом в сердце. От гибели ее спас сотовый телефон, лежавший во внутреннем кармане куртки.
Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, утром 15 января возвращавшуюся из детского сада молодую женщину подкараулил 30-летний щучанец. Решив убить возлюбленную из-за ревности, он ударил ее ножом в грудь в область сердца. Однако исполнить задуманное ему не удалось — нож сломался, наткнувшись на корпус мобильного телефона во внутреннем кармане куртки. Девушке удалось сбежать от преступника, а тот, в свою очередь, смог скрыться от органов правопорядка и был объявлен в розыск.
20 января мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Во время предварительного следствия выяснилось, что щучанец ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. «Мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении силового ведомства.