{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Курганской области
19:01  23 января 2018 0

Жительницу Зауралья от неминуемой гибели спас мобильный телефон

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, телефоны
Девушке помогла привычка носить сотовый во внутреннем карманеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В городе Щучье Курганской области 23-летняя девушка чудом избежала смерти и даже не пострадала после удара ножом в сердце. От гибели ее спас сотовый телефон, лежавший во внутреннем кармане куртки.

Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, утром 15 января возвращавшуюся из детского сада молодую женщину подкараулил 30-летний щучанец. Решив убить возлюбленную из-за ревности, он ударил ее ножом в грудь в область сердца. Однако исполнить задуманное ему не удалось — нож сломался, наткнувшись на корпус мобильного телефона во внутреннем кармане куртки. Девушке удалось сбежать от преступника, а тот, в свою очередь, смог скрыться от органов правопорядка и был объявлен в розыск.

20 января мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Во время предварительного следствия выяснилось, что щучанец ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. «Мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении силового ведомства.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров