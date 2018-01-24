15:14 24 января 2018 2

Руководство уверяет, что финансовое положение рынка остается стабильным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский центральный рынок выполнил предписания областного управления ФАС о перечислении в федеральный бюджет около 10 млн рублей — незаконный доход на такую сумму был получен от проведения ярмарок на улицах столицы региона. При этом коммерсанты по-прежнему не согласны с решением контролирующего органа.

Разбирательство по факту недополучения городским бюджетом миллионов рублей от организации рынком ярмарок на улицах Кургана антимонопольная служба инициировала еще в 2014 году. Однако доказать свою правоту УФАС удалось только спустя три года — в августе 2017-го арбитражный суд признал незаконным соглашение администрации города и рынка, по которому местный бюджет получал только 12% выручки от уличной торговли. Коммерсантов обязали вернуть в бюджет 10 млн рублей. Курганцы в связи с этим выразили опасение, что финансовая нагрузка приведет к закрытию единственного рынка в городе.

Сегодня, 24 января, управление ФАС по Курганской области сообщило о том, что его предписания исполнены в полном объеме. Как заявил «URA.RU» заместитель гендиректора АО «Курганский центральный рынок» Валерий Гребенщиков, с претензиями антимонопольной службы и решением суда коммерсанты не согласны. Он также отметил, что, несмотря на финансовые убытки, положение рынка остается стабильным. «Задолженностей по зарплатам и перед поставщиками у нас нет, все налоговые отчисления мы производим в срок», — заверил собеседник.