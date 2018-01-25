В Кургане выгнали детей из спорткомплекса из-за православной ярмарки

Православная ярмарка пользуется большой популярностью
Родители курганских детей, которые занимаются в секциях спорткомплекса имени Горбенко, возмущены, что из-за православной ярмарки отменили все тренировки. На проблему они пожаловались в телеграм-канале «Курганский дед».
В спорткомплексе «URA.RU» подтвердили, что занятия не проводятся. «Очень холодно даже на втором этаже, много народа, двери постоянно открыты. Да детей здесь просто затопчут», — рассказала девушка в приемной директора, которого на месте не оказалось.
Православная ярмарка традиционно проводится в эти дни в Кургане, в последние годы она проходит в здании спорткомплекса. «Деньги зарабатывают», — пишут неодобрительные комментарии в соцсетях курганцы.