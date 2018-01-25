16:17 25 января 2018 3

В соцсетях учителей попытались обвинить в слишком высоких заработках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В социальных сетях разразился настоящий скандал из-за заработков педагогов. Один из его авторов утверждает, что оплата труда учителей слишком высока, учитывая, что они из урока в урок повторяют одно и то же и при этом весь день находятся в тепле.

«Часто слышу, что учителя в разных регионах жалуются на низкую оплату своего труда. А что такого особенного они делают? Почему у нас педагоги такие жадненькие? Весь день в тепле, говорят одно и тоже из года в год, а требования — как будто они астронавты», — выложил свое мнение Анон в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

Автора поста поддержали единицы, которые считают, что учителя «не делают ничего особенного», чтобы претендовать на высокие заработки. Работу педагога даже сравнили с трудом дворников и техничек. «Почему дворники и технички зарабатывают меньше учителей? У них же работа кратно сложнее. Попробуйте в минус 35 снежок покидать», — пишет Никита Бажин. «Деньги получают хорошие и часа в два-три уже домой валят…в то время, как другие до 5-6 работают», — поддержала его Мария Брошенная. «Я видела расчетки учителей. Всем бы так получать. А что наши дети получают от учителей? Может, в начальной школе и нормальное отношение ещё, а предметники… Я понимаю, что дети сейчас тоже не подарок, но учителя тоже не особо стараются найти подход или помочь подтянуться в учебе», — обвиняет учителей Яна Фёдорова.

Однако большинство подписчиков паблика с ними не согласно. Они напоминают, что учителям ежедневно приходится встречаться с детьми, воспитанием которых дома просто не занимаются, кроме того, на педагогах лежит колоссальная ответственность за здоровье, знания и будущее своих подопечных. «Вы вообще о чем?! Поработай с нынешним поколением (большинство которых — деградировавшие уроды). И у них отчетов до **** фени. Они отвечают за каждого ученика. Это тяжелый труд», — заявляет Катерина Миргородская. «Наш старший учится в 6 классе! Так вот! Классным руководителям памятники нужно ставить на аллее героев!!!» — отмечает Evgeniya Anatoli. «Имея педагогическое за плечами, скажу, что работа действительно не такая лёгкая, как кажется. Мне хватило двух практик, чтобы понять, что я никогда не пойду работать по специальности», — признался Alexandr Sergeevich.

Накануне в разговоре с корреспондентом «URA.RU» педагог начальных классов с двадцатилетним стажем в городе — спутнике Екатеринбурга — призналась, что ее зарплата не превышает 16 тысяч рублей. Чтобы получать более приличный заработок, она ведет экономику в старших классах и подрабатывает репетитором, так у нее получается чуть больше 28 тысяч рублей. По ее утверждению, никаких зарплат свыше 30 тысяч рублей ни она, ни ее коллеги не получали на руки никогда.

Ранее в редакцию «URA.RU» пришло письмо из Пермского края, в котором учителя сообщили о том, что перед Новым годом чиновники лишили учителей значительной части зарплаты и загнали их в долги за коммуналку. В письме педагоги пояснили, что их лишили стимулирующих доплат за ноябрь и декабрь. По их словам, управление образования Горнозаводского района позаимствовало средства и направило их в малокомплектные школы. К письму была приложена одна из расчеток педагогов: при 21 смене с нагрузкой по пять уроков в день зарплата за декабрь составила 15 тысяч рублей (до вычета налогов).

На свою зарплату пожаловались президенту РФ и курганские педагоги. Учителя Звериноголовского района заявили, что им снизили зарплаты и они готовы организовать забастовку. «В ряде школ за счет стимулирующих выплат необоснованно финансируются дублирующие компенсационные выплаты. А также зарплата персонала, не участвующего в образовательном процессе, оплата труда которого должна осуществляться за счет средств местных бюджетов», — заявили чиновники после проверки районных школ.

Однако организаторы забастовки уверяют, что у всех, кто работает в школах, средняя зарплата не достигала среднего по региону показателя 22 тысячи рублей и составила около 19 тысяч рублей.