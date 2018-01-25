{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
16:17  25 января 2018 3

«Весь день в тепле, говорят одно и то же». В Сети осудили учителей, которые жалуются на низкие зарплаты

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, урок, образование, школа
В соцсетях учителей попытались обвинить в слишком высоких заработкахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Медведев предложил учителям подрабатывать, а не жаловаться на нищенские зарплаты
все новости сюжета

В социальных сетях разразился настоящий скандал из-за заработков педагогов. Один из его авторов утверждает, что оплата труда учителей слишком высока, учитывая, что они из урока в урок повторяют одно и то же и при этом весь день находятся в тепле.

«Часто слышу, что учителя в разных регионах жалуются на низкую оплату своего труда. А что такого особенного они делают? Почему у нас педагоги такие жадненькие? Весь день в тепле, говорят одно и тоже из года в год, а требования — как будто они астронавты», — выложил свое мнение Анон в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

Автора поста поддержали единицы, которые считают, что учителя «не делают ничего особенного», чтобы претендовать на высокие заработки. Работу педагога даже сравнили с трудом дворников и техничек. «Почему дворники и технички зарабатывают меньше учителей? У них же работа кратно сложнее. Попробуйте в минус 35 снежок покидать», — пишет Никита Бажин. «Деньги получают хорошие и часа в два-три уже домой валят…в то время, как другие до 5-6 работают», — поддержала его Мария Брошенная. «Я видела расчетки учителей. Всем бы так получать. А что наши дети получают от учителей? Может, в начальной школе и нормальное отношение ещё, а предметники… Я понимаю, что дети сейчас тоже не подарок, но учителя тоже не особо стараются найти подход или помочь подтянуться в учебе», — обвиняет учителей Яна Фёдорова.

Однако большинство подписчиков паблика с ними не согласно. Они напоминают, что учителям ежедневно приходится встречаться с детьми, воспитанием которых дома просто не занимаются, кроме того, на педагогах лежит колоссальная ответственность за здоровье, знания и будущее своих подопечных. «Вы вообще о чем?! Поработай с нынешним поколением (большинство которых — деградировавшие уроды). И у них отчетов до **** фени. Они отвечают за каждого ученика. Это тяжелый труд», — заявляет Катерина Миргородская. «Наш старший учится в 6 классе! Так вот! Классным руководителям памятники нужно ставить на аллее героев!!!» — отмечает Evgeniya Anatoli. «Имея педагогическое за плечами, скажу, что работа действительно не такая лёгкая, как кажется. Мне хватило двух практик, чтобы понять, что я никогда не пойду работать по специальности», — признался Alexandr Sergeevich.

Новость по теме
По заветам Медведева? Школьный физрук из Екатеринбурга ушел в стриптизеры. ВИДЕО

Накануне в разговоре с корреспондентом «URA.RU» педагог начальных классов с двадцатилетним стажем в городе — спутнике Екатеринбурга — призналась, что ее зарплата не превышает 16 тысяч рублей. Чтобы получать более приличный заработок, она ведет экономику в старших классах и подрабатывает репетитором, так у нее получается чуть больше 28 тысяч рублей. По ее утверждению, никаких зарплат свыше 30 тысяч рублей ни она, ни ее коллеги не получали на руки никогда.

Ранее в редакцию «URA.RU» пришло письмо из Пермского края, в котором учителя сообщили о том, что перед Новым годом чиновники лишили учителей значительной части зарплаты и загнали их в долги за коммуналку. В письме педагоги пояснили, что их лишили стимулирующих доплат за ноябрь и декабрь. По их словам, управление образования Горнозаводского района позаимствовало средства и направило их в малокомплектные школы. К письму была приложена одна из расчеток педагогов: при 21 смене с нагрузкой по пять уроков в день зарплата за декабрь составила 15 тысяч рублей (до вычета налогов).

На свою зарплату пожаловались президенту РФ и курганские педагоги. Учителя Звериноголовского района заявили, что им снизили зарплаты и они готовы организовать забастовку. «В ряде школ за счет стимулирующих выплат необоснованно финансируются дублирующие компенсационные выплаты. А также зарплата персонала, не участвующего в образовательном процессе, оплата труда которого должна осуществляться за счет средств местных бюджетов», — заявили чиновники после проверки районных школ.

Однако организаторы забастовки уверяют, что у всех, кто работает в школах, средняя зарплата не достигала среднего по региону показателя 22 тысячи рублей и составила около 19 тысяч рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров