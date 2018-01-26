В челябинских школах хотят ввести должность «смотрящего»

16:04 26 января 2018 1

Андрей Сергеев хочет, чтобы в челябинских школах было безопасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С инициативой о введении в школах должности замдиректора по безопасности выступил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Как силовик заявил на пресс-конференции в пятницу, такие ставки он пролоббировал в Хабаровском крае, где руководил полицейским главком ранее, передает корреспондент «URA.RU».

«Ограждений, видеокамер наблюдения, рамок и вертушек на входе, тревожных кнопок — всего этого уже недостаточно. Всего безопасностью несовершеннолетних должно заниматься 17 субъектов. Но, видимо, работа поставлена не так эффективно. Раньше были школьные инспекторы, которые финансировались из федерального бюджета. Когда это передали на региональный уровень, такие должности сократили. Я предлагаю ввести в школах должность замдиректора по безопасности. В Хабаровском крае мы начали реализовывать такую программу», — поделился Сергеев.

По словам полицейского начальника, среди молодежи есть мода на воровскую культуру (АУЕ — арестанский уклад един), суицидальные наклонности, опасные квесты. Поэтому новые должности в школах должны занимать полицейские в отставке. У них есть необходимый опыт.

По статистике, количество преступлений с участием школьников в Челябинской области снижается уже третий год подряд. По итогам 2015 года несовершеннолетние совершили в отношении несовершеннолетних 131 правонарушение, спустя год — 96, а в прошлом году — всего 66. В самих школах количество правонарушений также снижается — 13, 10 и 9 по итогам последних трех лет соответственно.

С начала года по учебным заведениям прокатилась волна насилия. 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на младшеклассников и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.

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