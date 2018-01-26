Пермский экс-министр спорта, обвиненный в коррупции, будет спасать футбольный клуб «Амкар»

19:27 26 января 2018 1

Павел Лях вернулся в большой спорт Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, который был фигурантом громких уголовных дел, вошел в руководство «Амкара». Сам он пояснил «URA.RU», что займется развитием футбольного клуба.

В пресс-службе футбольного клуба рассказали, что Павел Лях работает там с 9 января. Он курирует вопросы продвижения и популяризации «Амкара», развития инфраструктуры и футбольной академии.

«Я работаю заместителем гендиректора по развитию. Это пока все, что могу сказать», — коротко ответил Лях корреспонденту «URA.RU». Ранее о переменах в руководстве «Амкара» сообщала газета «Новый компаньон».

Павел Лях возглавлял министерство физической культуры и спорта Прикамья с февраля 2011 года и считался одним из сильнейших чиновников правительства региона. Однако в октябре 2016 года Лях стал обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. В конце марта 2017 года в отношении экс-министра было возбуждено второе уголовное дело.

Самого Ляха обвинили в превышении должностных полномочий. При этом многие выражали сомнения в том, что могла быть растрата столь значительной суммы. Так, премьер правительства Геннадий Тушнолобов тогда отметил, что при таких хищениях стадион «уже улетел бы куда-нибудь».

В течение года Лях находился под домашнем арестом. Сейчас он остается под подпиской о невыезде. Лях был вынужден покинуть правительство, а на его место год назад прежний губернатор Виктор Басаргин пригласил Олега Глызина — на тот момент главу Кировского района Перми.

За последнее время у Глызина возникли конфликты со спортивными федерациями и профессиональными клубами. Волейболисты «Прикамья» из-за тяжелого финансового положения прекратили участие в чемпионате России. Об аналогичных проблемах открыто заявляют хоккеисты «Молота-Прикамье» и «Амкар». Футбольный клуб в конце прошлого года и вовсе вывел конфликт на федеральный уровень.

Минспорта на сегодняшний день предлагает профессиональным спортклубам активнее привлекать спонсоров. А Павел Лях имел сильные позиции как раз потому, что помогал клубам договориться с инвесторами, поэтому все они были обеспечены финансированием.