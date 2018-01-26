{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 января 2018
26 января 2018
19:27  26 января 2018 1

Пермский экс-министр спорта, обвиненный в коррупции, будет спасать футбольный клуб «Амкар»

Павел Лях министр спорта Пермь, Павел Лях
Павел Лях вернулся в большой спортФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, который был фигурантом громких уголовных дел, вошел в руководство «Амкара». Сам он пояснил «URA.RU», что займется развитием футбольного клуба.

В пресс-службе футбольного клуба рассказали, что Павел Лях работает там с 9 января. Он курирует вопросы продвижения и популяризации «Амкара», развития инфраструктуры и футбольной академии.

Статья по теме
Волейболисты берут Решетникова в заложники. Хоккеисты на очереди

«Я работаю заместителем гендиректора по развитию. Это пока все, что могу сказать», — коротко ответил Лях корреспонденту «URA.RU». Ранее о переменах в руководстве «Амкара» сообщала газета «Новый компаньон».

Павел Лях возглавлял министерство физической культуры и спорта Прикамья с февраля 2011 года и считался одним из сильнейших чиновников правительства региона. Однако в октябре 2016 года Лях стал обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. В конце марта 2017 года в отношении экс-министра было возбуждено второе уголовное дело.

Самого Ляха обвинили в превышении должностных полномочий. При этом многие выражали сомнения в том, что могла быть растрата столь значительной суммы. Так, премьер правительства Геннадий Тушнолобов тогда отметил, что при таких хищениях стадион «уже улетел бы куда-нибудь».

Статья по теме
Пермский министр сделает Путина безработным

В течение года Лях находился под домашнем арестом. Сейчас он остается под подпиской о невыезде. Лях был вынужден покинуть правительство, а на его место год назад прежний губернатор Виктор Басаргин пригласил Олега Глызина — на тот момент главу Кировского района Перми.

За последнее время у Глызина возникли конфликты со спортивными федерациями и профессиональными клубами. Волейболисты «Прикамья» из-за тяжелого финансового положения прекратили участие в чемпионате России. Об аналогичных проблемах открыто заявляют хоккеисты «Молота-Прикамье» и «Амкар». Футбольный клуб в конце прошлого года и вовсе вывел конфликт на федеральный уровень.

Минспорта на сегодняшний день предлагает профессиональным спортклубам активнее привлекать спонсоров. А Павел Лях имел сильные позиции как раз потому, что помогал клубам договориться с инвесторами, поэтому все они были обеспечены финансированием.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров