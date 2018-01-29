Предприятие «Курганстальмост» выпустило рекордные за последние пять лет объемы металлоконструкций. По итогам 2017 года ЗАО «Курганстальмост» изготовило 95 тысяч тонн продукции. Рост объемов производства за год составил более 30 тысяч тонн, сообщает пресс-служба завода. Кроме того, предприятие обеспечено заказами на ближайшие три месяца.
В цехах завода «Курганстальмост» в январе и феврале планируется изготовить около двух тысяч тонн металлоконструкций для моста через реку Ишим в Астане. На стадии переговоров участие в поставках продукции для строительства моста между Россией и Китаем, а также для для Амурского нефтеперерабатывающего завода, второй очереди «Лахта-центра», моста через Чусовую в Перми и других объектов. Большой объем заказов предприятие выполнило и в связи со строительством объектов для чемпионата мира.
Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, который стал доверенный лицом Владимира Путина на президентских выборах, отметил, что гордится своими рабочими и старается по достоинству оценивать их труд. Так, по его подсчетам, средняя заработная плата производственно-промышленного персонала на заводе составляет 49 тысяч рублей, это в два раза выше, чем средний показатель по региону.