В Перми наказали руководство воспитательницы, обратившейся к Путину

Городские власти наказали руководство пермской воспитательницы Марии Шубиной, опубликовавшей открытое обращение к Владимиру Путину. Как стало известно «URA.RU», в детском саду нашлись нарушения в части начисления зарплат.
Педагог после жалобы президенту писал в соцсетях, что городской департамент образования сразу начал внеплановую проверку детсада. Однако, что конкретно власти искали в детсаду №369, неизвестно. В пресс-службе администрации Перми «URA.RU» пояснили, что с 12 по 22 января сотрудники департамента образования действительно провели выездную внеплановую проверку в детском саду №369. «Было установлено, что допущены нарушения действующего законодательства в части оформления трудовых отношений с работниками в содержании и исполнении локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих начисление и выплату заработной платы», — сообщили в мэрии. Заведующей детсадом объявлено дисциплинарное замечание.
Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями.
Обращение поддержал межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Сама же Мария Шубина не стала увольняться, вступив в конфликт с властями, и на прошлой неделе вернулась на работу после больничного. Также она познакомилась с сотрудниками упомянутого департамента.