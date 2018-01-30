В Зауралье экс-бухгалтер МВД «обула» родное ведомство на полмиллиона рублей

В Зауралье бухгалтер одного из структурных подразделений регионального управления МВД незаконно обогатилась на полмиллиона рублей. На 36-летнюю женщину завели уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.
По версии следствия, подозреваемая с января 2015 года по ноябрь 2017 года при формировании реестров на перечисление заработной платы сотрудникам учреждения повышала свое вознаграждение за работу. Ущерб ведомству в результате действий бухгалтера составил 495 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Как уточнили в региональном управлении МВД, махинации женщины вскрылись во время проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности по результатам ревизии контрольно-ревизионного отдела. Непосредственных руководителей бывшего бухгалтера привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Уголовное дело в отношении женщины находится на стадии расследования. Согласно санкции статьи, ей грозит до шести лет лишения свободы.