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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
17:44  30 января 2018 1

В Зауралье экс-бухгалтер МВД «обула» родное ведомство на полмиллиона рублей

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, рубли, банкнота, 2000 рублей, деньги, две тысячи рублей
Женщина почти три года сама повышала себе зарплатуФото: Анна Майорова © URA.RU

В Зауралье бухгалтер одного из структурных подразделений регионального управления МВД незаконно обогатилась на полмиллиона рублей. На 36-летнюю женщину завели уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, подозреваемая с января 2015 года по ноябрь 2017 года при формировании реестров на перечисление заработной платы сотрудникам учреждения повышала свое вознаграждение за работу. Ущерб ведомству в результате действий бухгалтера составил 495 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Как уточнили в региональном управлении МВД, махинации женщины вскрылись во время проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности по результатам ревизии контрольно-ревизионного отдела. Непосредственных руководителей бывшего бухгалтера привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело в отношении женщины находится на стадии расследования. Согласно санкции статьи, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Вера Чернышева
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