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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
12:55  31 января 2018 1

Курганцев перепугали рабочие, ремонтирующие крышу. «Один уже упал». ФОТО

Разное. Курган, ремонт дома, промышленные альпинисты, заделка швов
Ремонтники регулярно становятся для курганцев источником острых ощущений (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане жители беспокоятся за безопасность рабочих, которые ремонтируют крыши многоэтажек. Фото ремонтников на крыше дома по Гоголя, 80 в сеть выложили очевидцы.

«Ребята, ну где техника безопасности?» — спрашивает автор поста в сообществе «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте». «В журнале по технике безопасности, где ещё-то», — отвечают курганцы и предполагают, что у рабочих девять жизней.

«В том году один упал с пятого этажа», — рассказывает пользователь под ником Владимир Гладкофф. «Упал, между прочим, директор фирмы, выполнявшей капитальный ремонт! Приехал на проверку и упал с лесов. Хороший был человек!» — подхватил Максим Галькин.

Очевидцы рассказывают о погибшем
Фото: группа «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте»

Татьяна Жаткина
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