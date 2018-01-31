Ремонтники регулярно становятся для курганцев источником острых ощущений (фото из архива)
В Кургане жители беспокоятся за безопасность рабочих, которые ремонтируют крыши многоэтажек. Фото ремонтников на крыше дома по Гоголя, 80 в сеть выложили очевидцы.
«Ребята, ну где техника безопасности?» — спрашивает автор поста в сообществе «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте». «В журнале по технике безопасности, где ещё-то», — отвечают курганцы и предполагают, что у рабочих девять жизней.
«В том году один упал с пятого этажа», — рассказывает пользователь под ником Владимир Гладкофф. «Упал, между прочим, директор фирмы, выполнявшей капитальный ремонт! Приехал на проверку и упал с лесов. Хороший был человек!» — подхватил Максим Галькин.
Очевидцы рассказывают о погибшем