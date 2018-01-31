В селе Кетово под Курганом детский сад выплатит компенсацию морального вреда маленькой девочке. Ребенок получил травмы из-за баловства другого воспитанника и невнимательности воспитателя.
Как рассказали «URA.RU» в прокуратуре Курганской области, мальчик толкнул девочку, когда оба находились вне поля зрения сотрудников детского сада. В результате у малышки зафиксировали многочисленные ссадины лица, коленок и других частей тела. «После получения травмы девочка испытала нравственные и физические страдания», — уточнили в ведомстве.
В интересах пострадавшего ребенка прокуратура обратилась в Кетовский районный суд. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с дошкольного учреждения 10 тысяч рублей. Кроме того, заведующую детским садом привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Перми малыш на прогулке в саду отморозил руку, но воспитательница никак не отреагировала на плач ребенка и не разрешила ему вернуться в здание.