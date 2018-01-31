{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
13:36  31 января 2018 1

В Кургане детский сад заплатит малышке за страдания

Клипарт, детский сад, неваляшка
Воспитатель вовремя не прекратил детскую дракуФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В селе Кетово под Курганом детский сад выплатит компенсацию морального вреда маленькой девочке. Ребенок получил травмы из-за баловства другого воспитанника и невнимательности воспитателя.

Как рассказали «URA.RU» в прокуратуре Курганской области, мальчик толкнул девочку, когда оба находились вне поля зрения сотрудников детского сада. В результате у малышки зафиксировали многочисленные ссадины лица, коленок и других частей тела. «После получения травмы девочка испытала нравственные и физические страдания», — уточнили в ведомстве.

В интересах пострадавшего ребенка прокуратура обратилась в Кетовский районный суд. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с дошкольного учреждения 10 тысяч рублей. Кроме того, заведующую детским садом привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Перми малыш на прогулке в саду отморозил руку, но воспитательница никак не отреагировала на плач ребенка и не разрешила ему вернуться в здание.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров