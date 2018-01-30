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Главные новости Пермского края
21:08  30 января 2018 2

В Перми воспитательница довела до обморожения малыша из-за потери варежки. ФОТО

Ребенку наложили повязку и выписали обезболивающееСкриншот с портала Properm.ru

В детском саду Перми трехлетний малыш обморозил пальцы руки после потери варежки. Воспитательница не отреагировала на его плач и не отправила в садик.

Отец малыша Евгений Ошмарин рассказал порталу Properm.ru, что воспитатель детсада №94 позвонила и сказала забрать сына, потому что он отморозил руку. Выяснилось, что при температуре минус 10 градусов и ветре малыш гулял без варежки, потому что свою он потерял. А воспитатель в свою очередь не разрешила ребенку пойти в садик.

По словам отца, на просьбу ребенка пойти в садик, она ответила: «Замолчи». В травмпункте ребенку поставили диагноз «отморожение первой степени». Там ему обработали пальцы, наложили на руку повязку, выписали обезболивающее. После этого воспитатель по телефону извинилась перед родителями и признала, что кричала на ребенка, чтобы «он других детей не распугал». Сейчас Ошмарин планирует написать заявление о случившемся на имя заведующей детского сада.

Ольга Дудорова
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