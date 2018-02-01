Кобылкин презентует грандиозный проект со звездами Ямала

В Лабытнанги стартует новый социально-информационный проект «Ямал. Вторая волна освоения». Северяне смогут узнать о будущем арктического региона и послушать местных звезд.
Как рассказал замдиректора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев, мероприятие проводят в рамках Года социальной ответственности, объявленного губернатором арктического региона Дмитрием Кобылкиным, пишет «Север-Пресс». Кроме выставок, запланировано грандиозное развлекательное шоу с участием известного на Ямале певца Игоря Корнилова, «жемчужины» Ямала Елены Лаптандер, солистки Анжелики Кульмаметовой, а также местных танцевальных коллективов и групп.
Урамаев призывает «гордиться своей маленькой родиной — Ямало-Ненецким округом, ведь здесь сосредоточены практически 70% инвестиций в российскую Арктику. Проект «Ямал. Вторая волна освоения» стартует в Лабытнанги не случайно. Именно здесь находится конечная станция Северной железной дороги, отсюда началось освоение полуострова. В каждом муниципальном образовании округа пройдут не только развлекательные мероприятия, но и презентации социально значимых программ, проектов об истории и будущем ЯНАО. Проект финиширует в Салехарде 11 марта. После этого его представят соседям — в Красноярском крае и Ненецком автономном округе.
Ранее «URA.RU» писало, что 2018 год ознаменовался значимым этапом — запуском проекта «Ямал СПГ». В открытии самого проекта «Ямал СПГ» принял участие президент России Владимир Путин. Объем инвестиций в ямальскую экономику в 2018 году достигнет 1,35 трлн рублей. По прогнозу департамента экономики, опубликованному на сайте правительства ЯНАО, в течение двух лет инвестиции вырастут до 1,5 трлн рублей.