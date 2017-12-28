Первую партию газа с «Ямал СПГ» доставили в Великобританию

Танкер «Кристоф де Маржери», перевозящий первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ», дошел до берегов Великобритании. Сейчас, как показывает система глобального позиционирования морских судов marinetraffic.com, газовоз проходит мимо английских портов Харидж (Harwich) и Ипсвич (Ipswich).
Ранее, как сообщает агентство экономических новостей «Прайм», система показывала, что конечной точкой маршрута танкера является порт Isle of Grain, где находится крупный регазификационный СПГ-терминал. Танкер должен был прибыть туда 28 декабря. Но, судя по данным системы глобального позиционирования, в порт назначения танкер ледокольного типа придет как раз к Новому году. Пока танкер лег в дрейф на подходе к порту Харидж, по данным системы мониторинга.
Ранее наше агентство сообщало о том, что НОВАТЭК намеревался реализовать первую партию газа в Китае. Но, по словам пресс-секретаря ПАО «НОВАТЭК» Юрия Мелихова, в Европе цены на топливо выросли, и груз СПГ на танкере «Кристоф де Маржери» был продан Petronas UK, европейскому трейдинговому подразделению малайзийского нефтедобывающего гиганта.
Планы по отправке первого груза СПГ изменил взрыв на газораспределительном хабе Баумгартен в Австрии. После этого без топлива, поставляемого Газпромом по трубопроводам, остались страны северной Европы. В том числе, Великобритания.
Второй танкер «Борис Вилькицкий» у «Ямал СПГ» выкупил акционер компании — китайская государственная нефтегазовая компания CNPC, и груз СПГ на нем отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по западному направлению Северного морского пути. Пока танкер проходит вдоль западного побережья Норвегии. Третий танкер ледокольного типа «Федор Литке», предназначенный для перевозки Ямальского СПГ, по словам Юрия Мелихова, должен уже быть на погрузке в порту Сабетта, но система глобального позиционирования пока находит его у берегов Сахалина.
Тем временем флот танкеров-газовозов арктического класса, предназначенных для работы на проекте «Ямал СПГ», пополняется. 21 декабря к трем ранее спущенным на воду однотипных судам — «Кристоф де Маржери», «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке» — добавился «Владимир Русанов». Он назван в честь легендарного полярного исследователя, ставшего прототипом капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана».