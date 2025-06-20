В России участились завозы смертельно опасной болезни

Роспотребнадзор: в Россию все чаще завозят брюшной тиф из Азии и Африки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Россию все чаще завозят болезни из Азии и Африки
В Россию все чаще завозят болезни из Азии и Африки Фото:

Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличилось на фоне роста заболеваемости в странах Азии и Африки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается», — сказала Анна Попова в интервью РИА Новости. По ее словам, обычно увеличение числа привозных случаев связано с высокой заболеваемостью в отдельных регионах мира. Попова также отметила, что в настоящее время высокий уровень заболеваемости холерой и брюшным тифом сохраняется в ряде азиатских и африканских государств.

Она подчеркнула, что ведомство фиксирует не только завозы инфекций, передающихся через воду и пищу, но и заболеваний, которые распространяются через укусы комаров. В этих случаях основными мерами профилактики остаются использование одежды с длинными рукавами, применение репеллентов и отказ от посещения территорий с повышенным риском заражения, например, джунглей.

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Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличилось на фоне роста заболеваемости в странах Азии и Африки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума. «Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается», — сказала Анна Попова в интервью РИА Новости. По ее словам, обычно увеличение числа привозных случаев связано с высокой заболеваемостью в отдельных регионах мира. Попова также отметила, что в настоящее время высокий уровень заболеваемости холерой и брюшным тифом сохраняется в ряде азиатских и африканских государств. Она подчеркнула, что ведомство фиксирует не только завозы инфекций, передающихся через воду и пищу, но и заболеваний, которые распространяются через укусы комаров. В этих случаях основными мерами профилактики остаются использование одежды с длинными рукавами, применение репеллентов и отказ от посещения территорий с повышенным риском заражения, например, джунглей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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