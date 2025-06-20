В ЦБ рассказали, когда инфляция придет в норму

Глава департамента ЦБ заявил, что инфляция опустится до 4% только в 2026 году
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К концу 2025 года инфляция приблизится к установленной цели в 4%
К концу 2025 года инфляция приблизится к установленной цели в 4% Фото:

Годовая инфляция в России достигнет целевого уровня в 4% только во второй половине 2026 года. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Устойчиво к 4% год к году показатель мы увидим, конечно, ближе к концу 2026 года, во второй половине 2026 года», — заявил Андрей Ганган на ПМЭФ-2025, его слова передает ТАСС. По его словам, уже к концу текущего года годовые темпы роста цен приблизятся к 4%. Это, по мнению представителя Банка России, позволит инфляции находиться около установленной цели.

Ганган также обратил внимание на динамику инфляционных ожиданий. Он отметил, что их уровень с месяца на месяц может немного варьироваться, но при этом не демонстрирует четкой тенденции к снижению или росту. Центробанк обеспокоен тем, что несмотря на снижение текущих темпов инфляции, инфляционные ожидания населения не уменьшаются, хотя в обычной ситуации при устойчивом замедлении роста цен инфляционные ожидания обычно снижаются.

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Годовая инфляция в России достигнет целевого уровня в 4% только во второй половине 2026 года. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. «Устойчиво к 4% год к году показатель мы увидим, конечно, ближе к концу 2026 года, во второй половине 2026 года», — заявил Андрей Ганган на ПМЭФ-2025, его слова передает ТАСС. По его словам, уже к концу текущего года годовые темпы роста цен приблизятся к 4%. Это, по мнению представителя Банка России, позволит инфляции находиться около установленной цели. Ганган также обратил внимание на динамику инфляционных ожиданий. Он отметил, что их уровень с месяца на месяц может немного варьироваться, но при этом не демонстрирует четкой тенденции к снижению или росту. Центробанк обеспокоен тем, что несмотря на снижение текущих темпов инфляции, инфляционные ожидания населения не уменьшаются, хотя в обычной ситуации при устойчивом замедлении роста цен инфляционные ожидания обычно снижаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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