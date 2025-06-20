Отец Маска прокомментировал сообщения о предоставлении убежища его сыну

Отец Илона Маска Эррол Маск усомнился в достоверности информации о том, что его сын якобы обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Об этом он сообщил СМИ.
«Нет, я не думаю, что это правда», — заявил Эррол Маск в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал появившиеся в российских и зарубежных СМИ сообщения о возможной эмиграции предпринимателя.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что намерен предложить МИД России рассмотреть возможность предоставления Илону Маску политического убежища и российского гражданства. По мнению Даванкова, это предложение актуально на фоне заявлений бывшего советника президента США Стива Бэннона. Последний назвал миллиардера «нелегальным мигрантом» и призвал к его выдворению из Штатов. Вице-спикер подчеркнул, что Россия заинтересована в привлечении таких специалистов и должна обеспечить их безопасность.
В начале июня между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный конфликт из-за обсуждения законопроекта о сокращении федеральных расходов. В ходе спора стороны обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Позже Маск удалил часть своих сообщений и выразил сожаление по поводу некоторых публикаций. Трамп, в свою очередь, не исключил возможности примирения с бизнесменом.
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