Отец Маска прокомментировал сообщения о предоставлении убежища его сыну

Отец Маска усомнился в достоверности сообщений об эмиграции сына из США в РФ
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Отец Маска усомнился в просьбе его сына об убежище в РФ
Отец Маска усомнился в просьбе его сына об убежище в РФ Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Отец Илона Маска Эррол Маск усомнился в достоверности информации о том, что его сын якобы обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Об этом он сообщил СМИ.

«Нет, я не думаю, что это правда», — заявил Эррол Маск в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал появившиеся в российских и зарубежных СМИ сообщения о возможной эмиграции предпринимателя.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что намерен предложить МИД России рассмотреть возможность предоставления Илону Маску политического убежища и российского гражданства. По мнению Даванкова, это предложение актуально на фоне заявлений бывшего советника президента США Стива Бэннона. Последний назвал миллиардера «нелегальным мигрантом» и призвал к его выдворению из Штатов. Вице-спикер подчеркнул, что Россия заинтересована в привлечении таких специалистов и должна обеспечить их безопасность.

В начале июня между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный конфликт из-за обсуждения законопроекта о сокращении федеральных расходов. В ходе спора стороны обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Позже Маск удалил часть своих сообщений и выразил сожаление по поводу некоторых публикаций. Трамп, в свою очередь, не исключил возможности примирения с бизнесменом.

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Отец Илона Маска Эррол Маск усомнился в достоверности информации о том, что его сын якобы обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Об этом он сообщил СМИ. «Нет, я не думаю, что это правда», — заявил Эррол Маск в беседе с «Известиями». Так он прокомментировал появившиеся в российских и зарубежных СМИ сообщения о возможной эмиграции предпринимателя. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что намерен предложить МИД России рассмотреть возможность предоставления Илону Маску политического убежища и российского гражданства. По мнению Даванкова, это предложение актуально на фоне заявлений бывшего советника президента США Стива Бэннона. Последний назвал миллиардера «нелегальным мигрантом» и призвал к его выдворению из Штатов. Вице-спикер подчеркнул, что Россия заинтересована в привлечении таких специалистов и должна обеспечить их безопасность. В начале июня между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный конфликт из-за обсуждения законопроекта о сокращении федеральных расходов. В ходе спора стороны обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Позже Маск удалил часть своих сообщений и выразил сожаление по поводу некоторых публикаций. Трамп, в свою очередь, не исключил возможности примирения с бизнесменом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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